Сикорский назвал главное условие справедливого окончания войны в Украине

Военная поддержка Украины и устойчивые санкции должны заставить Россию сесть за стол переговоров, считает глава польского МИД.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что для справедливого завершения войны в Украине российские элиты должны признать, что вторжение России было ошибкой. Об этом он сказал в интервью TVP World.

"Мы добьемся справедливого решения только тогда, когда российские элиты придут к выводу, что первоначальное вторжение было ошибкой и что цель восстановления Российской империи недостижима", - подчеркнул Сикорский.

В то же время он предостерег западных партнеров от поиска быстрых компромиссов, которые могут оставить Украину уязвимой перед возобновлением агрессии.

По словам польского министра, руководство России до сих пор верит, что время на ее стороне, несмотря на большие потери на поле боя и растущее экономическое давление. Он считает, что только постоянные санкции и военная поддержка для Украины могут заставить Москву пересмотреть свою стратегию.

Как посадить Россию за стол переговоров

"Дальнейшая деградация российской экономики посадит Россию за стол переговоров. Путин до сих пор мечтает о покорении всей Украины, что является недостижимым", - убежден глава МИД Польши.

Сикорский подчеркнул, что российские ограниченные территориальные завоевания за последний год достигнуты ценой потерь десятков тысяч солдат - возможно, даже более 100 тысяч. По его мнению, с такими темпами на завоевание Украины понадобились бы десятилетия.

Никакого "Минска-3" быть не должно

Сикорский предостерег от повторения прошлых дипломатических провалов, вспомнив о так называемых Минских договоренностях, которые появились после первоначальной агрессии России против Украины в 2014 году. По его словам, эти договоренности были согласованы без участия стран Центральной и Восточной Европы и не смогли предотвратить полномасштабное вторжение в 2022 году.

"Нам не нужен Минск-3", - подчеркнул Сикорский.

По его убеждению, любое урегулирование должно сохранить в Украине защищенные границы и свободу интегрироваться в Европейский Союз.

Роль Китая в оказании помощи России

Что касается Китая, то Сикорский не считает, что Пекин пересек "красную линию" в вооружении России.

"У меня были откровенные разговоры с моим китайским коллегой, и во время одного из них он сказал мне, на мой взгляд, довольно разумно, что если бы Китай помогал России в войне так, как мы, европейцы, это делаем, то война бы уже закончилась. Китай поставлял России различные товары, в том числе двойного назначения, но не настоящее летальное оружие", – сообщил глава МИД Польши.

Помощь Польши для Украины

Сикорский сообщил, что Варшава доставила в Украину 48 траншей военной помощи и присоединилась к закупке американского вооружения.

Он добавил, что Украина теперь передислоцирует часть производства дронов и ракет в Польшу, используя программы ЕС, направленные на развитие европейской оборонной промышленности.

Отдельно глава МИД напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий исключил возможность отправки польских войск в Украину, в отличие от некоторых других стран, которые готовы это сделать.

Также он считает, что в будущем Европа должна брать большую ответственность за свою оборону, независимо от политики США.

"Нам нужно построить армию, которой Путин будет неохотно бросать вызов. Только тогда Россия примет, что эта война была стратегической ошибкой", - добавил Сикорский.

Будущее войны в Украине

Как сообщал УНИАН, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, именно от действий союзников зависит, как долго Россия будет способна продолжать полномасштабную войну, потому что пока Путин не желает заканчивать боевые действия.

По мнению бывшего главы Главного управления разведки Минобороны Украины, а ныне – руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, в 2026 году Россия будет пытаться получить полный контроль над Донецкой и Запорожской областями.

