Во Франции при подозрительных обстоятельствах погиб российский оппозиционный журналист

Главная версия следствия на данный момент - самоубийство. Мужчина выпал из окна на 7 этаже.

Российского независимого журналиста нашли мертвым возле его дома в коммуне Меудон (пригород Парижа) во Франции. Об этом сообщают французские издания Le Figaro и Le Parisien со ссылкой на местную полицию, а также российское "Настоящее время".

В публикации Le Parisien говорится, что россиянин умер в результате падения с 7-го этажа, но причины падения вызывают вопросы.

"Во вторник утром 38-летний мужчина выпал из окна квартиры на улице Розереи в Медоне. На данном этапе можно предположить, что речь идет о самоубийстве, но личность погибшего указывает на сомнения относительно суицида, поскольку речь идет о независимом российском журналисте", - пишет издание.

Согласно материалам, собранным полицией, он мог стать объектом "угроз смертью", заявило изданию источник в полиции. Прокуратура начала расследование "чтобы установить причины смерти" и пролить свет на личность погибшего.

По данным журналистов, когда службы экстренной помощи прибыли по вызову, мужчина лежал возле дома. Его доставили в больницу, но он не выжил. В квартире, которую он занимал с соседом, полиция нашла стул перед окном и письма, написанные на русском языке. Они также нашли лекарства в мусорном баке в квартире.

Сосед по комнате, присутствовавший на месте происшествия, был в состоянии шока, и языковой барьер не позволил его допросить на месте происшествия. Полиция не смогла выяснить, был ли этот мужчина свидетелем самоубийства.

Le Figaro пишет, что погибшему якобы "угрожали из России".

Российское оппозиционное издание "Настоящее время" пишет, что речь идет о журналисте Евгении Сафронове. Он покинул Россию еще до полномасштабной войны с Украиной из-за того, что СМИ, в которых он работал, были признаны властями иностранным агентом. Шесть месяцев назад он переехал в Париж, где пытался обосноваться. Также отмечается, что он находился в депрессии. А неделю назад сообщил о взломе своих телефонов, социальных сетей, мессенджеров, аккаунтов на сайтах государственных услуг, что окончательно вывело его из равновесия.

Адвокат Дмитрий Захватов, по информации "Настоящего времени", сказал, что Сафронов прислал ему предсмертную записку, которую он прочитал уже после смерти журналиста.

"В последние недели Евгений пытался справиться со своим состоянием, но ему это не удалось, а его окружение, включая меня, не успело предотвратить его роковой шаг из окна парижской квартиры", – написал адвокат в своем Telegram-канале.

Загадочные смерти россиян в России и за рубежом

Как сообщал УНИАН, с началом полномасштабного вторжения в Украину в самой России началась серия загадочных смертей топ-менеджеров нефтегазовых и оборонных компаний и влиятельных чиновников. Некоторые из них умерли при крайне спорных обстоятельствах за рубежом. Эксперты связывают это либо с подкулумной борьбой за перераспределение ресурсов, либо с репрессиями против наиболее заносчивых слуг режима, которые воруют непосредственно у Путина.

Также мы рассказывали, что в 2024 году в Испании застрелили российского военного летчика, который в 2023 году перегнал военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ вместе с экипажем в Украину по договоренности с украинскими спецслужбами. Несмотря на предложения остаться в Украине, перебежчик решил поселиться в Испании, где его, очевидно, нашли российские спецслужбы.

