Самые 'горячие' джинсы зимы-2026: Андре Тан назвал топ-7 моделей (фото)

В перечне есть спорные джинсы barrel-leg.

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал саміе модные модели джинсов зимы 2026 года.

"В этом сезоне джинсы должны стать главной частью вашего зимнего гардероба! Поэтому я подготовил для вас самые горячие модели этой зимы, которые сделают ваш гардероб еще более стильным!" - отметил он.

Модные джинсы 2026 - топ-7 моделей

По словам стилиста, вот какие джинсы буду суперактуальными:

Джинсы barrel-leg. Как отметил Андре Тан, считается, что эти джинсы портят фигуру, укорачивают рост, добавляют объем.

"Но, слушайте, это тренд, который будет с нами еще не один сезон. Потому просто выбирайте свою длину под свой рост, наслаждайтесь тем, что сейчас очень актуально. Эти джинсы покоряют моду", - сказал он.

Классические джинсы-клеш. Это модель, которую стоит подбирать под свой рост, отметил дизайнер:

"Тогда ты всегда будешь выглядеть очень стильно. Это, кстати, 70-ки, как говорят".

Джинсы с принтом. По словам Тана, самый интересный принт - бемби:

"Выглядит стильно и мило. И мне кажется, что их можно совмещать практически со всем в вашем гардеробе".

Темно-синие джинсы. Классика сейчас на пике популярности, акцентировал стилист:

"Они точно станут настоящим маст-хевом этой зимы, и подходят всем без исключения".

Джинсы с подворотами. Как отметил Андре Тан, можно самостоятельно просто подвернуть длинные джинсы или же найти специальные модели.

Базовые джинсы. Могут быть укороченными и классической длины.

"Всегда выглядят стильно и подходят всем типам фигуры". - подчеркнул стилист.

Широкие джинсы. Это базовый вариант, который не один сезон держится в моде, констатировал дизайнер.

