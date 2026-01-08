Самые 'горячие' джинсы зимы-2026: Андре Тан назвал топ-7 моделей (фото)

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал саміе модные модели джинсов зимы 2026 года.
"В этом сезоне джинсы должны стать главной частью вашего зимнего гардероба! Поэтому я подготовил для вас самые горячие модели этой зимы, которые сделают ваш гардероб еще более стильным!" - отметил он.
Модные джинсы 2026 - топ-7 моделей
По словам стилиста, вот какие джинсы буду суперактуальными:
Джинсы barrel-leg. Как отметил Андре Тан, считается, что эти джинсы портят фигуру, укорачивают рост, добавляют объем.
"Но, слушайте, это тренд, который будет с нами еще не один сезон. Потому просто выбирайте свою длину под свой рост, наслаждайтесь тем, что сейчас очень актуально. Эти джинсы покоряют моду", - сказал он.
Классические джинсы-клеш. Это модель, которую стоит подбирать под свой рост, отметил дизайнер:
"Тогда ты всегда будешь выглядеть очень стильно. Это, кстати, 70-ки, как говорят".
Джинсы с принтом. По словам Тана, самый интересный принт - бемби:
"Выглядит стильно и мило. И мне кажется, что их можно совмещать практически со всем в вашем гардеробе".
Темно-синие джинсы. Классика сейчас на пике популярности, акцентировал стилист:
"Они точно станут настоящим маст-хевом этой зимы, и подходят всем без исключения".
Джинсы с подворотами. Как отметил Андре Тан, можно самостоятельно просто подвернуть длинные джинсы или же найти специальные модели.
Базовые джинсы. Могут быть укороченными и классической длины.
"Всегда выглядят стильно и подходят всем типам фигуры". - подчеркнул стилист.
Широкие джинсы. Это базовый вариант, который не один сезон держится в моде, констатировал дизайнер.
Напомним, ранее УНИАН писал, что в моду возвращаются джинсы из 70-х.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Мы всегда носили капюшон неправильно: раскрыт единственный действенный способ
- Чем заменить футболку этой зимой, чтобы образ выглядел дороже: ответ есть
- Такой зимний маникюр "прокачает" ваш стиль: 11 идей, которые нельзя пропустить (фото)
- Самая противоречивая обувь возвращается: трендом 2026 года стали "некрасивые" кроссовки