Закрыт пропускной пункт со стороны Петропавловска.

Российская сторона перестала выпускать мужчин призывного возраста в Казахстан. Сообщается о прекращении работы как минимум одного контрольно-пропускного пункта въезда/выезда.

Об этом пишет казахское издание Орда со ссылкой на источники в погранслужбе страны.

По словам корреспондента и очевидцев, закрыт пропускной пункт со стороны Петропавловска.

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Также СМИ публикуют неподтвержденную информацию, что граждан РФ на российской границе якобы сразу отвезут на автобусах в военкоматы.

Мобилизация в России и запрет на выезд из РФ

Ранее издание "Важные истории" писали о том, что Россия уже в понедельник, 26 сентября, готовится закрыть границу для мужчин призывного возраста. По данным источников журналистов, запрет на выезд будет частичным - у пограничников уже есть списки мобилизированных.

О закрытии границ также писала российская "Медуза", ссылаясь на источники в Администрации Путина. По их версии, мужчин будут отправлять домой 28 сентября, а издание "Верстка" писала о 30 сентября.

Россияне массово бегут на фоне объявленной Путиным частичной мобилизации в Казахстан, Грузию и Армению. Пользователи сети публикуют фото и видео больших пробок "беженцев" на границах указанных стран.

В это время Литва, Латвия и Польша заявили, что ограничивают въезд для россиян. Финляндия объявила о намерениях полностью ограничить им въезд. Ходили слухи о введении запрета на въезд для граждан РФ и Грузией, но они в конечном итоге не подтвердились.

Предварительно, Россия желает привлечь к войне в Украине еще 300 тысяч мужчин, что указывает на недостатке живой силы для ведения обороны после разгома под Харьковом.

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