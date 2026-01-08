Самая противоречивая обувь возвращается: трендом 2026 года стали 'некрасивые' кроссовки

Они уже захватывают улицы и соцсети.

Кроссовки, которые на протяжении многих лет считались символом дурного вкуса и вызывали насмешки, снова возвращаются в центр модного внимания.

Как пишет City Magazine, модели со скрытой танкеткой и липучками, известные как wedge sneakers, уже называют must-have этого года. То, что еще недавно воспринималось как модная ошибка, в 2026 году неожиданно становится одним из ключевых трендов.

Дополнительный импульс тренду придала Блу Айви Картер - дочь Бейонсе и Jay-Z - которая появилась на матче Los Angeles Lakers в бордовой паре таких кроссовок. После этого модель Isabel Marant Bekett нашла фанатов среди молодого поколения, получив вторую жизнь.

Издание отмечает, что представленная в 2011 году модель за рекордно короткое время стала глобальным хитом. Скрытая платформа, массивный язычок и фирменная застежка на липучках обеспечили продажу более 260 тысяч пар. Однако так же стремительно эти кроссовки исчезли с модной сцены, уступив место минималистичной обуви.

Обозреватели считают, что именно противоречивость wedge sneakers делает их привлекательными. По мнению издания, в период, когда стираются границы между комфортом и элегантностью, подобные визуальные парадоксы снова выглядят актуальными.

Напомним, ранее сообщалось о другом обувном тренде 2026 года - время присмотреться к кроссовкам с эластичной пяткой.

