У Европы есть четыре варианта, чтобы спасти Гренландию от Трампа, - Politico

В Евросоюзе подчеркивают, что Гренландия не продается и не может быть захвачена военной силой.

Страны-члены Европейского Союза могут рассмотреть четыре варианта действий, чтобы не дать президенту США Дональду Трампу получить контроль над Гренландией. Об этом сообщает Politico.

Серьезность отношения Европы к намерениям Трампа в отношении Гренландии

В частности, если европейские правительства ранее не осознавали серьезности угроз Дональда Трампа захватить Гренландию, теперь они это поняли.

Политики, ответственные за принятие решений, больше не игнорируют суровую риторику президента США и теперь отчаянно ищут план, чтобы остановить Трампа.

"Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом. Он находится в агрессивном состоянии, и мы должны быть готовы", - сообщил дипломат ЕС, знакомый с текущими обсуждениями.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что он планирует на следующей неделе обсудить с датскими высокопоставленными чиновниками приобретение Гренландии. В Белом доме сообщили, что приоритетным вариантом для Трампа является получение территории путем переговоров. В частности, может рассматриваться вариант приобретения острова, но военный захват тоже возможен.

В то же время, поскольку в Европе активизировались дипломатические усилия, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что он и его коллеги из Германии и Польши обсудили совместный европейский ответ на угрозы Трампа.

"На кону стоит вопрос о том, как Европа, Евросоюз, могут быть усилены для сдерживания угроз, посягательств на ее безопасность и интересы. Гренландия не продается, она не для захвата... Поэтому угрозы должны прекратиться", - подчеркнул Барро.

В этой связи Politico пообщалось с чиновниками, дипломатами, экспертами и лицами, вовлеченными в дела НАТО, чтобы определить, как Европа может помешать Трампу зайти так далеко, и какие есть варианты, если президент США это сделает.

"Все очень потрясены и не осознают, что на самом деле мы имеем в нашем арсенале. Никто действительно не знает, что делать, потому что американцы могут сделать все что угодно. Но нам нужны немедленные ответы на эти вопросы. Они не могут ждать три, пять или семь лет", - сообщил бывший представитель парламента Дании.

Потенциальные варианты действий Европы

Издание Politico решило определить четыре шага, которые может предпринять Европа, чтобы остановить Трампа. Речь идет о поиске компромисса, о предоставлении Гренландии значительной суммы средств, о мести экономическими мерами и о размещении войск на острове.

Первый вариант, поиск компромисса, наверное, является самым быстрым путем для избежания проблем. В частности, этот вариант может предусматривать достижение соглашения путем переговоров, чтобы позволить Трампу представить результаты переговоров как победу, а Дании и Гренландии сохранить лицо.

Ранее Трамп заявлял, что Гренландия является жизненно важной для интересов безопасности США. Президент США обвинял Данию в недостаточных усилиях для защиты острова от растущей китайской и российской деятельности в Арктике.

Второй вариант обеспечения Гренландии значительным финансированием предполагает, что Дания и Евросоюз смогут заключить лучшее соглашение с островом и предложить лучшие условия, чем американские, потому что американская идея заключается в том, что если Гренландия выйдет из-под юрисдикции Дании и заключит соглашение с США, то это откроет путь к поступлению средств из Америки.

Брюссель планирует более чем удвоить расходы на Гренландию с 2028 года в рамках долгосрочных бюджетных планов. В частности, план ЕС предусматривает, что расходы на Гренландию достигнут 530 миллионов евро в течение семилетнего периода с 2028 года.

Третий вариант экономического сопротивления со стороны ЕС

Военный эксперт Томас Кросби отметил, что со времени первого срока президентства Трампа прилагалось много усилий, чтобы продумать возможность обеспечения европейской безопасности, безопасности в Арктике без привлечения США.

Издание отмечает, что Евросоюз имеет в своем распоряжении один сильный инструмент, который может быть применен для сдерживания Трампа. Речь идет об Инструменте для противодействия принуждению или так называемой "торговой базуке", которая позволяет ЕС принимать меры в ответ на торговую дискриминацию. В ЕС угрожали применить этот инструмент после того, как Трамп ввел тарифы против Евросоюза, но впоследствии этот вариант был отложен после достижения соглашения с США.

Четвертый вариант развертывания военных на острове. Если США решат захватить Гренландию военной силой, европейцы мало что смогут сделать, чтобы этого избежать.

По мнению эксперта Томаса Кросби, если американцы отправят небольшую группу на остров, тогда можно попытаться арестовать этих людей. Но будет совсем другая история, если США решат осуществить более масштабные действия.

Один европейский дипломат сообщил, что европейским странам следует рассмотреть возможность развертывания войск в Гренландии, если будет запрос от Дании. Хотя эти силы вряд ли смогут противодействовать вторжению со стороны США, они могут действовать как сдерживающий фактор.

Намерения Трампа в отношении Гренландии - последние новости

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает "ряд вариантов" приобретения Гренландии. Впрочем, применение американских Вооруженных сил не исключается.

В то же время преобладает мнение, что Европа и Канада слишком слабы, чтобы остановить Трампа в отношении Гренландии. По словам журналистов, такой шаг может нарушить стабильность внутри НАТО, ведь остров находится под влиянием Дании, однако президента США, похоже, это не волнует.

