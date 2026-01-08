Многие делают это каждую ночь: где категорически нельзя заряжать смартфон

Многие из нас ставят телефон на зарядку прямо на тумбочку или даже кладут его на кровать перед сном – но это не лучшая идея.

Привычка класть смартфон на зарядку возле кровати кажется безобидной, но специалисты советуют пересмотреть этот подход.

Как говорится в материале BGR, зарядка смартфона на тумбочке или тем более на кровати может создавать сразу несколько рисков – от ухудшения качества сна до потенциальных проблем с безопасностью.

Во время зарядки смартфон греется, и если он лежит на мягкой поверхности вроде постели, подушки или покрывала, тепло отводится хуже. Это повышает вероятность перегрева гаджета, особенно при использовании неоригинальных кабелей или адаптеров. В редких случаях такие условия могут привести даже к повреждению аккумулятора или возгоранию.

Видео дня

Кроме того, размещение телефона рядом с кроватью негативно влияет на сон. Свет экрана, уведомления и привычка проверять сообщения перед сном мешают полноценному отдыху и могут сбивать биоритмы. Даже если телефон лежит экраном вниз, сам факт его доступности часто провоцирует лишнее использование ночью.

Где лучше всего ставить телефон на зарядку

Эксперты BGR и специалисты по безопасности рекомендуют следующие правила:

Вне спальни – идеальный вариант для здоровья и безопасности.

На хорошо вентилируемой поверхности – стол или кухонная стойка, где воздух свободно циркулирует.

Организовать специальную зону для зарядки, где вы и ваша семья сможете заряжать устройства, не опасаясь, что они могут навредить вашему сну.

Таким образом, отказ от зарядки смартфона на тумбочке или возле кровати – простой шаг, который может положительно сказаться и на качестве сна, и на сроке службы устройства.

Опрос показал, какими Android-смартфонами пользователи были больше всего довольны в 2025-м. Среди них – как премиальные, так и доступные модели.

Как УНИАН уже сообщал, в 2026 году потребителей по всему миру ожидает масштабный рост цен на смартфоны и другую электронику. Все из-за бума ИИ, который вызвал глобальный дефицит оперативной памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: