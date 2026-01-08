Украину заметает снегом: в ГСЧС рассказали о ситуации на дорогах (фото, видео)

Уже с утра получено 128 вызовов о ДТП, из которых 29 - с пострадавшими.

Из-за снега и гололедицы в Украине в ряде регионов затруднено движение на дорогах. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что спасатели в регионах уже помогают гражданам. В частности, в Ровенской области из-за непогоды на трассе Киев-Чоп освобождали автомобили из снежных заносов. "Во Львовской области, в Стрыйском районе, помогли медикам добраться до больного в поселке Славское. Там "скорая" не могла самостоятельно преодолеть крутой подъем из-за скользкой дороги", - говорится в сообщении

Отмечается, что подразделения ГСЧС работают в круглосуточном режиме и готовы реагировать на чрезвычайные ситуации. При этом призывают граждан не отправляться без необходимости в дальние поездки, но если все-таки это необходимо, то в багажнике должна быть:

Видео дня

лопата и тросс, чтобы выбраться из снежной ловушки;

зимний омыватель и полный бак топлива, чтобы согреть салон в случае остановки;

светоотражатели – жилет сделает вас заметным для других водителей в метель;

запас тепла – термос с чаем, одеяло или термоодеяло;

связь – павербанк и офлайн-карты.

"Если видите предупреждение о метели или гололеде – оставайтесь дома", – подчеркивают в ГСЧС.

Как сообщала Национальная полиция Украины, с начала суток и до 09:00 было получено 128 вызовов о ДТП, из которых 29 вызовов с пострадавшими, есть травмированные.

Отмечают, что продолжается ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-21 Долина-Хуст.

В то же время ограничения на въезд в города не введены.

Поезда в Украине задерживаются из-за непогоды - подробности

Как сообщал УНИАН, сильные снегопады вызвали задержки поездов на западном направлении.

"Укрзализныця" отметила, что на западе Украины наблюдаются сложные для движения погодные условия. Сообщается, что к Украине подошел циклон, который будет двигаться в первую очередь через Черновицкую и Ивано-Франковскую области: гололедица, метели, значительные осадки, понижение температуры - в целом сложные погодные условия для движения.

В целом, по данным перевозчика, была задержка 66 поездов, среди которых есть рейсы как внутреннего, так и международного сообщения. Больше всего опаздывают два поезда - чуть более трех часов.

Вас также могут заинтересовать новости: