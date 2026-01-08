Золото дешевеет: ситуация вокруг доллара и Венесуэлы давит на металл

Дополнительное внимание привлекает ситуация вокруг Венесуэлы.

В четверг, 8 января, наблюдалось снижение цены на золото. На стоимость металла влияют укрепление доллара, ситуация в Венесуэле и ожидания от Федеральной резервной системы США (ФРС) относительно возможного снижения процентных ставок.

Агентство Reuters пишет, что стоимость золота упала на 0,6% до 4 427 долларов за унцию (142,3 доллара за грамм). Одной из причин стало укрепление доллара, что сделало металл дороже для зарубежных покупателей.

Инвесторы также внимательно следят за сигналами со стороны Федеральной резервной системы США. Рынки пытаются понять, когда регулятор начнет снижать процентные ставки. Пока ожидается, что ставка может быть снижена дважды.

Дополнительное внимание привлекает и ситуация вокруг Венесуэлы. В начале недели напряженность между Каракасом и Вашингтоном ненадолго поддержала цены, однако рынок уже вернулся к снижению.

Кроме того, стоимость серебра упала на 3,1% до 75,73 доллара за унцию (около 2,44 доллара за грамм) после достижения рекордного уровня в 83,62 доллара 29 декабря. Цена на платину снизилась на 4,2% до 2 210 долларов за унцию (71,06 доллара за грамм), а на палладий на 4,4% до 1 687 долларов за унцию (54,24 доллара за грамм).

Цены на металлы - последние новости

Многие сырьевые материалы, в том числе неблагородные металлы, продемонстрировали значительный рост в начале 2026 года. Среди них медь поднялась до рекордного уровня. Так, металл достиг отметки 13 369 долларов за тонну, потому что инвесторы сделали ставку на усиление ситуации на рынке.

2 января цены на алюминий впервые за более чем три года поднялись выше отметки в 3000 долларов за тонну. Подорожанию металла способствовало ожидаемое сокращение предложения и прогнозируемый уровень спроса.

Кроме того, 7 января цены на железную руду достигли максимума с февраля 2025 года. Этому способствовали перспективы макроэкономической поддержки в Китае и предпраздничное пополнение запасов.

