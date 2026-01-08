Будьте бдительны: на популярном испанском острове бьют тревогу из-за карманников

В последние годы на Тенерифе резко выросло число карманных краж.

На улицах популярного испанского острова Тенерифе начали появляться предупреждающие знаки, призывающие туристов быть бдительными из-за риска карманных краж. Аналогичные сообщения распространяются и в социальных сетях.

На Тенерифе резко возросло число карманных краж

Как пишет Express, предупреждения касаются популярных мест на юге Тенерифе, включая Лос-Кристианос, Плайя-де-лас-Америкас, Пуэрто-Колон, Пуэрто-Сантьяго и Лос-Гигантес.

При этом в соцсетях действуют несколько групп, сообщающих о подобных инцидентах, распространяющих фотографии предполагаемых карманников и указывающих места повышенного риска.

Видео дня

Хотя точная статистика отсутствует, косвенные данные свидетельствуют о росте числа краж в некоторых районах Тенерифе. Особенно печально известен район вокруг английских пабов в Лос-Кристианосе, включая проспект Сан-Франциско, который приобрел репутацию зоны повышенного риска, особенно ночью и в пиковые туристические периоды.

Отмечается, что чаще всего карманники крадут женские сумочки, мобильные телефоны, кошельки и карты от отельных номеров.

Некоторые компании по прокату автомобилей также начали внедрять предупреждающие сообщения для своих клиентов в качестве меры предосторожности. Они советуют клиентам соблюдать правила, минимизирующие риск кражи, такие как хранение мобильных телефонов на столах, отказ от ношения кошельков с крупными суммами денег и использование только наличных и необходимых карт. Также туристам рекомендуют использовать поясные сумки, носить сумки на груди и не оставлять ценные вещи в автомобилях.

По данным Министерства внутренних дел, за девять месяцев 2025 года уровень преступности на Канарских островах вырос на 3,3% по сравнению с теми же месяцами 2024 года.

Кражи в Испании

Как ранее сообщал УНИАН, Испания стабильно входит в тройку стран Европы с самым большим количеством карманных краж – увлеченные рассматриванием достопримечательностей туристы являются легкой мишенбю для преступников.

При этом "столицей карманников" в Испании традиционно считается Барселона, где туристов поджидает опасность на каждом шагу. Например, одного отдыхающего обокрали на пляже в тот момент, когда он давал интервью местной прессе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.