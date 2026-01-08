Как хранить морковь, чтобы она быстро не портилась: диетолог назвала 'правильное' место

Эксперты советуют хранить морковь в закрытой посуде.

Морковь является незаменимым продуктом на кухне, однако иногда кажется, что она портится быстрее, чем должна. Как оказалось, люди хранят этот овощ неправильно, поскольку ящик холодильника на самом деле не является для нее хорошим местом, пишет Mirror.

По словам диетолога Аманды Роккио, существует "правильный способ" хранения моркови в максимальной свежести.

"Вы, вероятно, храните морковь неправильно, позвольте мне показать вам, как это делать правильно. Независимо от того, покупаете ли вы целую морковь или предпочитаете пакет с мини-морковью, вы, вероятно, кладете ее в ящик холодильника", – рассказала эксперт.

Диетолог говорит, что лучший способ сохранить морковь хрустящей – это вынуть ее из магазинной упаковки и положить в емкость, наполненную водой, и хранить в основной части холодильника.

"Главное - положить морковь в емкость и наполнить ее водой. Так она может пролежать четыре недели", - заверила Аманда.

Также эксперты советуют хранить морковь в закрытой посуде, наполненной водой, ведь контакт с общей влажностью внутри холодильника приведет к ее быстрой порче.

"Не забывайте менять воду каждые пять-шесть дней, чтобы значительно сохранить хрусткость и свежесть моркови. Этот метод позволит сохранить ее свежесть и значительно продлить срок хранения на несколько недель, что потенциально может значительно сократить ваши еженедельные расходы на продукты питания", - добавляют в Mirror.

Такие советы Аманды удивили ее подписчиков, многие из которых написали, что годами неправильно хранили морковь:

"Я понял, что не умею вести взрослую жизнь. До сих пор я ничего не хранил правильно!"

"Это очень правильно. Я начал так делать, и было удивительно, как долго морковь хранилась".

"Это отличная идея, и она работает. Я также обнаружила, что это прекрасно работает и с сельдереем!"

Другие советы экспертов

