В Раде рассказали о подготовке законопроекта о выборах и референдуме в Украине

Александр Корниенко отметил, что обсуждается возможность проведения выборов во время войны.

Уже в январе необходимо сделать предварительные наработки по подготовке законопроекта о проведении выборов в Украине, считает первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, председатель рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам в особый или послевоенный период Александр Корниенко.

Как сообщает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания рабочей группы Корниенко отметил, что важно разобраться, реально ли провести выборы в условиях военного положения, а при возможности и разработать условия для их проведения.

"Учитывая тайминг, который озвучили и президент, и председатель монобольшинства, февраль должен быть месяцем выработки определенных драфтов. А в подгруппах выработать определенные драфты - до конца января", - сказал Корниенко.

Он отметил, что по некоторым направлениям уже есть готовые законопроекты. Их нужно проанализировать и выписать нормы, а некоторые отработать в виде концепции или сразу проекта закона.

"Я думаю, что когда мы говорим о драфте, то мы все понимаем, что мы имеем в виду. Это определенный изложенный на листочке текст. Как программа минимум - концепция, программа максимум - уже нормы", - отметил первый заместитель председателя ВР.

По его словам, будут обсуждаться наработки и в рабочей группе, в частности, и политические вопросы:

"Начиная с возможности или невозможности проведения (прямо сейчас, в ближайшее время или когда-нибудь) того, что обсуждается в рамках 20 пунктов - определенных видов выборов и референдума. Одновременно или отдельно. Это также политический вопрос".

При этом депутат отметил, что будут обсуждаться и юридические вопросы. "Это вопрос самой системы, который касается парламентских и местных выборов. Не думаю, что в президентских выборах может быть изменена система с абсолютным большинством. Это, мне кажется, мало возможно", - сказал первый заместитель председателя ВР. В то же время не исключает, что в результате политических дискуссий может быть изменена система парламентских и местных выборов.

По его словам, необходимо будет определиться относительно целесообразности одновременного проведения парламентских и местных выборов, или относительно очередности их проведения.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия подготовила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Пресс-служба Секретариата ЦИК отметила, что эти предложения будут направлены Комитету Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Рабочей группе, которая занимается вопросом разработки выборов.

Председатель ЦИК Олег Диденко подчеркнул, что Комиссия хочет, чтобы ее предложения "стали стимулом или триггером" для широкой дискуссии в поисках ответов на вопрос, как в послевоенных условиях обеспечить избирательные права граждан и защитить украинские демократические выборы от вмешательства России.

