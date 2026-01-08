Россияне держали пленных украинцев в СИЗО, которое замаскировали под санаторий

Эта тюрьма находится недалеко от украинской границы, и в нее начали свозить пленных и заложников из Украины сразу после полномасштабного вторжения.

Российский следственный изолятор, где содержатся украинские военнопленные и гражданские заложники, на картах обозначен как "санаторий Новозыбков".

На самом деле СИЗО №2 в городе Новозыбков, который находится недалеко от границы с Украиной, с Черниговской областью. Это учреждение стало первым, куда оккупанты начали доставлять захваченных в Киевской области в марте 2022 года военных и гражданских граждан Украины. Первая партия пленников попала в эту тюрьму 18 марта 2022 года.

Следует отметить, что на тот момент здание СИЗО находилось на капитальном ремонте и там не было российских заключенных.

Тюрьма, в которой в 2022 году находилось около 700 пленных и заложников, расположена на ул. Красная площадь. На картах Google maps она обозначена как "Санаторий "Новозыбков"", хотя на спутниковом снимке видны характерные признаки тюремного здания.

Весной 2023 года из этого следственного изолятора в другие тюрьмы в тыловых областях РФ было перевезено более 200 пленников. По некоторым данным, это было сделано для того, чтобы пленные не мешали ремонтировать СИЗО, также упоминалась близость к границе с Украиной, а следовательно, опасения оккупантов, что пленных могут освободить ВСУ.

В целом же украинские пленные и заложники находятся в сотнях подобных тюремных учреждений на территории РФ от европейской части до Урала и Сибири.

Недавно проект "Хочу жить" впервые опубликовал комплексную статистику по более чем 10 тыс. российских военных, попавших в плен за время полномасштабного вторжения.

Там сообщили, что в среднем в плен каждую неделю сдаются от 60 до 90 военных ВС РФ, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю.

В конце прошлого года премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что освобожденные гражданские украинцы, которых РФ незаконно лишила свободы, будут получать разовую помощь в размере 50 тыс. грн.

