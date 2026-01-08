Суд разрешил подозреваемому в госизмене Шуфричу выйти из-под стражи, – СМИ

Сумма залога, установленная судом, - 33 миллиона 280 тысяч гривен.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, предоставив ему возможность выйти под залог. Об этом адвокат нардепа Виктор Карпенко сообщил изданию Телеграф.

"Есть постановление Киевского апелляционного суда от 6 января. Действительно приняли решение, что к мере пресечения в виде содержания под стражей внесли альтернативу с внесением залога в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти под залог", – цитирует адвоката издание.

В то же время, отметил он, пока неизвестно, будет ли внесен залог за нардепа. Впрочем, сын нардепа Александр Шуфрич заявил, что не сомневается, что залог за его отца будет внесен.

"У отца есть достаточно людей, которые были готовы за него поручиться, даже до этого решения. Соратники по партии брали его на поруки, среди них есть задекларированные долларовые миллионеры. И если они проявят политическую солидарность, наверное, они внесут за него залог. Да, я думаю, он бы так поступил по отношению к ним. Мой отец всегда старался заступаться за своих соратников", – заявил Александр Шуфрич.

Дело Шуфрича: что известно

Напомним, в 2023 году нардеп Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. По информации СБУ, народный депутат "тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине".

В январе 2025 года суд предоставил Шуфричу право на осуществление депутатских полномочий, одновременно запретив нардепу посещать заседания Рады физически. СБУ пояснила, что выполнение Шуфричем депутатских полномочий может включать "подготовку и направление письменных обращений, запросов и т.д.".

