Оборонный бюджет США нужно увеличить до 1,5 трлн долларов в 2027 году, - Трамп

Рост расходов на оборону планируется осуществить за счет поступлений от введенных ранее тарифов в отношении других стран.

Президент США Дональд Трамп выступил за увеличение оборонного бюджета страны до 1,5 триллиона долларов в 2027 году. На 2026 год бюджет на оборону США составляет около 1 триллиона долларов. Об этом говорится в его посте в социальной сети Facebook.

"После длительных и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями, я определил, что ради блага нашей страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не 1 триллион долларов, а скорее 1,5 триллиона долларов", - подчеркнул Трамп.

По его убеждению, это позволит Америке построить "Армию мечты", которая обеспечит Соединенным Штатам защиту и безопасность, несмотря на противников.

Как подчеркнул президент США, расходы на оборону легко можно увеличить до 1,5 трлн долларов благодаря введенным тарифам и значительным доходам от них.

Бюджет США - что известно

Как сообщал УНИАН, в декабре 2025 года Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2026 финансовый год с общим военным бюджетом в 900 млрд долларов.

Также в рамках проекта закона 400 млн долл. заложено на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) в 2026 финансовом году. Таким образом, действие программы будет продлено до 2029 года.

