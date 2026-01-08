Сирия скопировала украинскую защиту: чем особенный 'капюшон' для танков

По мнению аналитиков, сирийские специалисты могли просто увидеть это в интернете и повторить.

Сирийские танки Т-72М1 оснастили противодроновой защитой, конструкция которой выглядит как полная копия "капюшона", используемого украинскими военными.

Как отмечает военный портал Defense Express, на видео, распространенном в социальных сетях, можно увидеть колонну техники армии Сирии. Кроме танков, там были и боевые машины пехоты, но они были лишены средств противодействия беспилотникам.

"В целом украинская противодроновая защита танков и другой бронетехники типа "капюшон" получилась очень удачной. В отличие от многих аналогов, она не только закрывает уязвимые зоны, но и почти не ограничивает функционал машины", - отмечает портал и добавляет, что "капюшон" также легко складывается.

Аналитики отмечают, что "даже россияне в своих исследованиях признали украинскую разработку очень хорошей". Кроме того, отмечается, что ранее похожие решения уже появлялись в Китае, однако это были только патенты от исследовательских учреждений.

"На контрасте же в Сирии мы видим именно такую же защиту, как и на украинской бронетехнике, фактически один в один, что можно считать очередным подтверждением того, насколько это хорошая разработка. Однако остается вопрос, как удалось так скопировать", - отмечает портал.

Наиболее вероятным вариантом, считают аналитики, является интернет, где неоднократно появлялись кадры танков и БМП из Украины. Поэтому сирийские специалисты могли попробовать повторить увиденное, что, если учитывать относительную простоту конструкции, не должно быть очень сложно.

"В целом у нас нет точной информации о происхождении данных средств в Сирии, но мы видим, что идеи и разработки из Украины активно используются и в других странах. И таких случаев со временем может быть только больше, но с поправкой на местные особенности, как, например, с защитой от дронов САУ CAESAR", - отметили в Defense Express.

Перехватчики для дронов

Как сообщал УНИАН, в декабре-январе Министерство обороны Украины вышло на высокий средний показатель в поставках перехватчиков для войск - более 1 тысячи 500 противошахедных дронов в сутки.

Дроны-перехватчики позволяют, в частности, сохранять дорогостоящий ракетный ресурс противовоздушной обороны, используя более экономичные средства поражения.

