В РФ агрессивно отреагировали на планы Запада отправить войска в Украину

Российский МИД назвал "коалицию желающих" и Украину "настоящей осью войны".

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что любые войска, направленные в Украину западными странами, станут для России "законными боевыми целями", пишет Reuters.

В заявлении Россия "предупреждает, что размещение на территории Украины военных подразделений, военных объектов, складов и другой инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, которая несет прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы", цитирует издание.

"Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться как законные боевые цели Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД.

Также там отметили, что "милитаристские" заявления коалиции желающих и Украины якобы "образуют настоящую ось войны".

"Планы ее участников становятся все более опасными и разрушительными для будущего европейского континента и его жителей, которых западные политики к тому же заставляют оплачивать такие стремления из собственных средств", - добавили в МИД РФ.

Планы Запада по отправке войск в Украину

Как сообщал ранее УНИАН, 6 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что тысячи французских солдат могут быть направлены в Украину после прекращения огня. Он уточнил, что "это не силы, которые будут привлечены к боевым действиям". Кроме того, по его словам, Турция готова взять на себя ответственность за морской компонент гарантий безопасности для Украины. США же, сказал Макрон, возьмут на себя ведущую роль в мониторинге прекращения огня после подписания мирного соглашения.

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Великобритания и Франция создадут в Украине военные хабы после прекращения огня. По его мнению, подписанная 6 января декларация о намерениях по размещению сил в Украине в случае заключения мирного соглашения закладывает основу для создания правовой базы с целью развертывания британских, французских войск и войск стран-партнеров на украинской земле. Эти силы должны обеспечивать безопасность в украинском небе, на море и на суше, а также помогать восстанавливать украинские силы на будущее.

