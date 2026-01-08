Хватит на небольшую армию: стало известно, сколько самолетов Rafale построили в 2025 году

Портфель твердых заказов на Dassault Rafale по итогам прошлого года не претерпел изменений.

В 2025 году было изготовлено 26 многоцелевых истребителей Dassault Rafale. Об этом, со ссылкой на анонс годового отчета Dassault Aviation, сообщает Defense Express.

Таким образом, план, который предусматривал производство 25 самолетов, был даже перевыполнен. При этом портфель твердых заказов на Dassault Rafale по итогам прошлого года не претерпел изменений.

"Поскольку произведя 26 новых истребителей, из которых 15 на экспорт, а 11 для воздушных сил Франции, компания в прошлом году получила твердый контракт еще на 26 Rafale", - отмечают в Defense Express.

Речь идет о заказе от индийцев на палубные Rafale M, стоимость которого составляет 7,41 млрд долларов. Сегодня портфель твердых заказов на Dassault Rafale специалисты оценивают в 220 самолетов. Выполнение заказа при текущих темпах производства займет 8,5 лет.

Напомним, ранее Dassault сообщила, что планирует нарастить темпы производства Rafale. В видимой перспективе французы хотят производить 36 единиц в год, а впоследствии выйти на показатель 48-60 истребителей ежегодно.

Справка УНИАН. Dassault Rafale является французским многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным компанией Dassault Aviation. Первый полет самолета провели 4 июля 1986 года. По состоянию на октябрь 2025 года общее количество построенных Rafale оценивалось в 300 единиц.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет заказать во Франции 100 истребителей Dassault Rafale. По подсчетам специалистов, с учетом обслуживания сотня Rafale может стоить нашей стране более 70 млрд евро.

По мнению западных специалистов, во Франции готовы изготовить для Украины до 100 истребителей Rafale, но есть проблема, а именно финансирование закупок. Они считают, что сегодня ни Париж, ни Киев не имеют средств, которые позволили бы профинансировать производство этих самолетов для нужд Вооруженных Сил.

