В Метинвесте рассказали, при каких условиях военный металлолом можно использовать в металлургии

Группа Метинвест рассматривает военный металлолом как важный источник сырья для увеличения производства стали в 2026 году. Но закупать его она готова только при условии полной взрывобезопасности и соответствия требованиям охраны труда.

Об этом в интервью The Page сообщил генеральный директор Метинвест-Ресурс Иван Ковалевский. По его словам, Метинвест планирует в 2026 году увеличить выпуск стали на 300–500 тыс. тонн, в частности за счет роста потребления металлолома. Основным источником сырья остается рынок Украины, однако компания уже сейчас прогнозирует дефицит лома.

"В следующем году рынок лома будет дефицитным. Это будет влиять и на доступность ресурса, и на ценовую конъюнктуру", - отметил Ковалевский.

Он пояснил, что во время войны территория ломзаготовки в Украине существенно сократилась. Часть регионов временно оккупирована, другая - загрязнена минами и боеприпасами или находится под постоянными обстрелами. Кроме того, утрачен контроль над рядом промышленно развитых областей, которые ранее формировали значительную долю заготовки сырья.

В этом контексте военный лом – уничтоженная военная техника, гильзы и другие металлические отходы войны – рассматривается компанией как перспективный сегмент: по словам Ковалевского, его роль в общем потреблении металлолома будет расти в течение ближайших месяцев и лет.

"Мы готовы рассматривать приобретение партий военного металлолома, но при условии, что он будет соответствовать нашим требованиям по качеству и, что принципиально, требованиям взрывобезопасности. Речь идет о безопасности людей и сохранении производственных мощностей", - подчеркнул он.

Ковалевский добавил, что металлолом сегодня используется в выплавке каждой тонны стали на предприятиях Группы, в частности на "Каметстали" и "Запорожстали". Поэтому нехватка сырья вынуждает предприятия корректировать производственные программы или увеличивать долю чугуна в производстве.

В перспективе перехода Украины к низкоуглеродной металлургии Метинвест рассматривает вариант строительства электродуговых печей для выплавки электростали. Такие мощности потребуют в разы больше металлолома, чем традиционные технологии, что при отсутствии государственной политики по ограничению экспорта лома может затруднить реализацию подобных проектов.

Как известно, правительство запретило экспорт леса и лома до конца 2026 года. Решение предусматривает режим лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди. Это должно помочь сохранить стратегическое сырье в Украине и направить его на нужды внутренней переработки.