Трамп выводит США из 66 международных организаций

Среди этих организаций есть также та, которая связана с Украиной.

Президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из 66 международных организаций и учреждений, "которые больше не соответствуют американским интересам". Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

31 из этих организаций являются структурами ООН, "которые действуют вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США".

Согласно указу Трампа, все департаменты и агентства должны прекратить финансирование этих организаций.

"Это положит конец финансированию и участию американских налогоплательщиков в организациях, которые продвигают глобалистские интересы в ущерб приоритетам США, или решают важные вопросы неэффективно или нерационально", - отмечается в сообщении.

Полный перечень организаций, из которых выходят США, приведен на сайте Белого дома. Среди них - Венецианская комиссия, Комиссия международного права ООН, Международный торговый центр ООН, Украинский научно-технологический центр, Офис специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей и другие.

"Президент Трамп прекращает участие США в международных организациях, которые подрывают независимость Америки и тратят деньги налогоплательщиков на неэффективные или враждебные программы. Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, которые противоречат суверенитету и экономической силе США", - добавляют на сайте Белого дома.

Политика Трампа - последние новости

Ранее сенатор Линдси Грэм сообщил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту о санкциях против РФ. По его словам, законопроект даст президенту США возможность наказать страны, которые продолжают покупать "дешевую российскую нефть, питающую военную машину Путина".

В то же время сам Трамп рассказал, как единолично спас Украину. Политик отметил, что Россия уже полностью контролировала бы Украину, если бы не его личное вмешательство.

"Без моего вмешательства Россия уже сейчас контролировала бы всю Украину. Помните также, что я в одиночку завершил восемь войн, а Норвегия, член НАТО, глупо решила не дать мне Нобелевскую премию мира. Но это не имеет значения. Важно то, что я спас миллионы жизней", - заявил он.

