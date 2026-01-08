Украинско-американский документ о гарантиях безопасности фактически готов, – Зеленский

Также Украина озвучила возможные варианты для финализации базового рамочного документа об окончании войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что двусторонний документ об американских гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на высшем уровне.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook по итогам доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова о переговорах украинской команды с представителями США во Франции.

"Фактически готов к финализации на высшем уровне с Президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины. Важно, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейской и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию", - сообщил Зеленский.

Впрочем, президент Украины не сообщил, когда конкретно может состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом для окончательного утверждения документа о гарантиях безопасности.

Рамочный документ о завершении войны

Кроме того, как добавил глава государства, "были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа".

"Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбэк – готов ли агрессор реально заканчивать войну", – добавил Зеленский.

Нет свидетельств, что РФ пересматривает свою позицию

"После возвращения в Киев наша переговорная команда доложит обо всех деталях встреч. Также информируем партнеров о последствиях российских ударов, которые точно не свидетельствуют, что Москва пересматривает свои приоритеты. В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды", - отметил Зеленский.

Как заявил президент Украины, реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе оказывать действенное давление на агрессора.

"Готовим новые соответствующие контакты с партнерами", - добавил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, 6 января зять президента США Дональда Трампа и представитель американской переговорной команды Джаред Кушнер подчеркнул, что большинство вопросов относительно предоставления гарантий безопасности для Украины уже решено, но это еще не значит, что мир будет в конечном итоге достигнут. ()

Также о завершении работы над формированием документа о гарантиях безопасности для Украины заявил специальный представитель президента США Стив Виткофф.

В декабре Зеленский сообщил, что рассматривается вариант предоставления Украине гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможным продлением. В то же время, Украина стремится получить гарантии безопасности на более длительный срок – до 50 лет.

