Сабля, холодильник и ботинок: что пассажиры чаще всего теряли в поездах 'Укрзализныци'

Тысячи людей регулярно теряют свои вещи в поездах.

По итогам 2025 года "Укрзализныця" получила 20,8 тысячи обращений о потерянных вещах. Это на 21,6% больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, чаще всего пассажиры забывают: беспроводные наушники (преимущественно один), мобильный телефон, зарядное устройство, ключи, очки, украшения, одежду.

"Бывает такое, что пассажиры выходят из вагона, как будто имея все при себе, а потом вдруг один ботинок соседа по купе. В таких случаях наш контакт-центр обменивал людей телефонами - и ботинки снова находили свою пару", - отметили в УЗ.

Отдельно железнодорожники вспоминают находки, которые удивляли даже опытных работников. Среди них сабля, цветок в горшке, переносной холодильник, фен и даже прибор для подачи сигнала о сходе лавины.

Кроме того, 522 раза железнодорожники возвращали детям их игрушки: зайчиков-путешественников, Ежа Шедоу и других интересных персонажей.

Пассажиры теряли и вещи для четвероногих друзей. Например, на вокзале Киева пассажиры спешили на поезд и оставили мисочку, комбинезон для собачки, а также ошейник с подсветкой.

В "Укрзализныце" призывают пассажиров быть более внимательными. А если вещь все же пропала, советуют обращаться к работникам на вокзале или оставлять сообщение в приложении перевозчика.

"Укрзализныця" - последние новости

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда с отправлением с 22 января. Билеты будут поступать в продажу постепенно. Так, около 70% внутренних рейсов будут доступны в приложении УЗ уже с 08:00, все международные - с 09:00, а остальные - до конца дня.

7 января стало известно, что "Укрзализныця" запускает пилотный проект подключения к интернету поездов дальнего следования. В тестовом режиме оборудовали доступом к Wi-Fi один из флагманских поездов сообщением Киев-Рахов.

