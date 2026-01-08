Украинцы придумали свою тактику для F-16, потому что западная была непригодна, – пилот

На Западе украинских пилотов готовили к войне против условных повстанцев с "калашами", а не против РФ.

Украинским летчикам пришлось создавать собственные тактические подходы к применению истребителя F-16, поскольку западная подготовка не соответствовала реалиям войны против России. Об этом в видеоинтервью для YouTube-канала Воздушных сил ВСУ рассказал один из первых украинских пилотов F-16, имя которого не разглашается.

По словам летчика, в первые дни полномасштабного вторжения РФ он летал на советских боевых самолетах, после чего был направлен за границу для обучения на F-16, переданных Украине западными партнерами.

Вернувшись к боевым действиям, украинские пилоты столкнулись с проблемой.

"Тактика, которой нас обучали за границей, не полностью подходит для той войны, которую мы ведем здесь, ведь она основана на войнах, в которых партнеры участвовали ранее. А эта война принципиально иная", – отметил военный.

Поэтому украинским летчикам пришлось наработать собственные тактические решения для уничтожения крылатых ракет, перехвата "Шахедов" и противодействия противнику вблизи линии боевого столкновения. По его словам, западные союзники внимательно изучают этот опыт.

"Когда партнеры видят нашу эффективность, они понимают, как в наших ограниченных условиях мы способны выполнять полеты с такой результативностью. И, я бы сказал, они даже учатся у нас – перенимают тактику и корректируют те подходы, которым нас учили за рубежом", – рассказал он.

Пилот не стал раскрывать деталей новых тактических приемов, но рассказал о рискованном маневре, который недавно выполнил в районе Донбасса. По его словам, тройка самолетов столкнулась с плотной российской системой противовоздушной обороны, в частности с зенитными ракетными комплексами и другими средствами воздушного поражения, которые "не позволяли приблизиться к цели".

"Мы "вытянули" на себя две ракеты противника – было два пуска с разных направлений – и тем самым дали возможность нашим ударным самолетам уничтожить цель", – рассказал он.

Вся группа, по его словам, успешно вернулась с боевого задания.

Переход с советских самолетов на натовские

Украина уже официально получила 44 из 87 истребителей F-16, которые пообещали передать европейские страны. Первые экипажи для американских самолетов проходили подготовку в Румынии, где коалиция стран НАТО, в частности США, обучала украинских пилотов, техников и другой персонал обслуживать и эксплуатировать эти машины. Пилот отметил, что одним из самых больших вызовов для него стал языковой барьер. Ожидая отправки за границу, он изучал английскую грамматику, разговорный язык и авиационную терминологию в перерывах между боевыми вылетами.

"Это было очень сложно, ведь после боевого вылета пилот обычно должен отдыхать, потому что никогда не знаешь, не придется ли снова взлетать в любой момент", – пояснил он.

Первые украинские F-16 начали выполнять боевые задачи в августе 2024 года, преимущественно в оборонительных целях – для перехвата ударных дронов и крылатых ракет.

С тех пор Украина потеряла четыре таких самолета, однако украинские пилоты также продемонстрировали значительные успехи. В частности, сообщалось о случае, когда один из летчиков уничтожил шесть ракет за один вылет.

Пилот назвал F-16 истребителем, который работает "безупречно", но отметил, что хотел бы получить более современную версию Block 70/72. Эти модификации оснащены элементами пятого поколения, в частности более мощными радарами с повышенной устойчивостью к помехам и модернизированной кабиной.

"Если бы нам дали возможность выполнять задачи на таких самолетах, думаю, в нашем зачете были бы не только уничтоженные ударные дроны и крылатые ракеты, но и вражеские самолеты, выполняющие задачи вдоль линии боевого столкновения", – подытожил он.

Недостатки военной подготовки в Европе

Как писал УНИАН, десятки тысяч украинских военных прошли обучение в европейских странах, в частности в Великобритании, но значительная часть этих методик оказалась непригодной для реалий войны в Украине.

Например, британский инструктор рассказывал, что "классическая" западная тактика ведения боя в окопах рассчитана на чистые, ровные и хорошо обустроенные траншеи, тогда как украинские окопы часто роются в условиях постоянных обстрелов, без возможности соблюдать стандарты безопасности или аккуратности. Кроме того, западным армиям пришлось пересмотреть свои представления о медицинской эвакуации, поскольку в условиях такой интенсивной войны стандарт "золотого часа" часто невозможно обеспечить.

