Блэкаут в Днепропетровской области: стало известно, что с мобильной связью

В Днепропетровской области аварийные бригады работают над восстановлением мобильной связи. Как отметил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, после массированных ударов по энергетической инфраструктуре регион почти полностью остался без электроэнергии.

По его словам, несмотря на сложную ситуацию, связь и интернет в области сохранены. "Сейчас в Днепропетровской области работают 66 аварийных бригад Vodafone, Киевстар и lifecell для восстановления связи. Все базовые станции обеспечены аккумуляторами и генераторами", - написал чиновник.

Он также сообщил, что для усиления связи в области уже есть 400 генераторов. Еще 50 направляются из Винницы, Кропивницкого, Киева и Харькова.

"Недавно мы запустили координационный штаб связи, чтобы оперативнее реагировать на риски для критической инфраструктуры. Основная цель - синхронизировать взаимодействие государства, операторов, энергетиков и военных во время длительных блэкаутов", - пояснил министр.

Блэкаут в Днепре

Как сообщал УНИАН, 7 января Россия в очередной раз атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины. Основной удар был направлен на Днепропетровскую и Запорожскую области. Регионы были почти полностью обесточены, включая областные центры.

По состоянию на утро 8 января в Днепропетровской области без электроснабжения оставались 800 тысяч потребителей. Сообщалось, что в Днепре отсутствует свет, вода, отопление и интернет.

Мэр города Борис Филатов подчеркнул, что в Днепре из-за отсутствия электроснабжения сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня.

