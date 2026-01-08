Один из самых популярных сериалов HBO Max получит продолжение

Медицинская драма "Питт" успела завоевать статус одного из главных хитов платформы.

HBO Max официально продлил "Питт", который является одним из его самых успешных драматических сериалов, сразу на третий сезон.

Как передает Variety, об этом сообщил генеральный директор HBO Кейси Блойс во время премьерного показа второго сезона в Лос-Анджелесе. Первый сезон проекта получил 13 номинаций на "Эмми" и завоевал пять наград, в частности в категории "Лучший драматический сериал", а также актерские награды для исполнителей главных ролей. В этом году сериал также претендует на награды Гильдии режиссеров и актерские премии.

По словам Кейси Блойса, ключом к успеху стала четкая концепция и возможность стабильно выпускать по 15 серий в год без потери качества. Он подчеркнул, что на современном телевидении именно регулярность и масштабные сезоны стали редкостью, поэтому этот проект стал приятным исключением.

Медицинская драма с Ноа Уайли ("Скорая помощь") в главной роли стартовала в 2025 году. Сериал рассказывает о работе врачей и медперсонала отделения неотложной помощи в Питтсбурге. Каждый сезон охватывает одну смену, а каждая серия соответствует одному часу.

В сериале, кроме Уайли, снимаются Кэтрин Ланаса ("Грязная кампания за честные выборы"), Шон Хетоси ("Факультет"), Патрик Болл, Суприя Ганеш, Фиона Дюриф ("Проклятие Чаки"), Тейлор Дирден ("Американский вандал"), Иса Брионес ("Звездный путь: Пикард"), Герран Гауэлл ("Ловушка-22") и Шабана Азиз. Во втором сезоне к актерскому составу присоединилась Сепиде Моафи ("Черная птица").

Напомним, ранее студия объявила о продолжении сразу двух приквелов "Игры престолов" - сериалов "Дом дракона" и "Рыцарь семи королевств".

