Disney экранизирует историю Рапунцель: названы имена главных актеров

Работа над фильмом уже ведется.

Disney снова запускает в производство игровую адаптацию культового анимационного хита 2010 года - мультфильма "Запутанная история".

Как пишет Variety, главные роли в фильме получили Тиган Крофт ("Титаны", "Несломленный дух") и Майло Манхейм ("Зомби", "Танцы со звездами"), которые воплотят на экране Рапунцель и Флинна Райдера. Оригинальная лента рассказывала историю принцессы с волшебными длинными волосами, которая всю жизнь провела в башне, пока ее путь не пересекся с харизматичным вором. Мультфильм собрал более 591 миллиона долларов в мировом прокате, а также получил короткометражное продолжение и популярный сериал.

Режиссером игровой версии станет Майкл Грейси ("Величайший шоумен"), сценарий написала Дженнифер Кейтин Робинсон ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом 2025", "Тор: Любовь и гром"), а продюсером выступит Кристин Берр ("Круэлла"). Дату премьеры и детали производства пока не раскрывают.

Видео дня

По данным издания, весной проект приостанавливали из-за сдержанных кассовых результатов игровой "Белоснежки", но теперь студия официально вернулась к его реализации.

Напомним, на днях студия A24 опубликовала первый официальный трейлер фильма "Смерть Робин Гуда" с Хью Джекманом в главной роли.

Вас также могут заинтересовать новости: