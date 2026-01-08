Мэтт Деймон признался, как смог похудеть для роли в 'Одиссее'

Актер отметил, что давно не был в таком весе.

Известный американский актер Мэтт Деймон рассказал о похудении ради роли в фильме "Одиссея".

Напомним, что 55-летняя звезда воссоединилась с режиссером Кристофером Ноланом, с которым он ранее работал над фильмами "Интерстеллар" и "Оппенгеймер". Фэнтезийный боевик, который является адаптацией эпической поэмы Гомера "Одиссея", выйдет на экраны уже летом этого года

"Да, я был в действительно хорошей форме. Я сильно похудел. Режиссер сказал, что хочет, чтобы я был стройным, но сильным. Я перестал есть глютен. Раньше весил от 185 до 200 фунтов (это примерно 83-90 килограммов - УНИАН). А весь этот фильм я снимался с весом 167 фунтов (примерно 75,7 кг). Я не был таким легким еще со времен старшей школы", - признался актер в подкасте Трэвиса и Джейсона Келси.

Мэтт подчеркнул, что активно тренировался и придерживался строгих диет. Также у него был персональный тренер, который помог достичь впечатляющих результатов.

"Тренеры могут сделать что угодно. Просто нужно иметь четкую цель и идти к ней. Я не употребляю глютен во всем. Например, даже нашел безглютеновое пиво. Я так давно не ел глютен, что не могу сказать, хорошо это или нет. Так что это хороший знак. Но это работает", - подчеркнул Мэтт.

К слову, для актера это уже не первый опыт похудения для ролей. Ранее он для драмы "Мужество под огнем" похудел на 23 килограмма примерно за 100 дней, чтобы сыграть ветерана Персидского залива. Также Деймон набрал около 14 килограммов, чтобы сыграть разоблачителя в фильме "Информатор".

Напомним, ранее актер Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал о своем самочувствии после резкого похудения.

