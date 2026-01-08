'Роботы не кровоточат': боевой робот ВСУ 45 дней сам удерживал позиции, - BI

Один дистанционно управляемый наземный дрон с пулеметом почти шесть недель удерживал позиции без присутствия пехоты - подробности уникальной миссии.

Украинские военные впервые раскрыли детали беспрецедентной операции, в ходе которой один наземный боевой робот удерживал передовые позиции 45 дней подряд без постоянного присутствия солдат. Об этом эксклюзивно Business Insider рассказал командир ударной роты NC-13 Третьего армейского корпуса ВСУ Николай Зинкевич с позывным "Макар".

"На позиции присутствовала только система UGV. Это была основная концепция - роботы не кровоточат", - пояснил он.

Речь идет о Droid TW 12.7 - гусеничном дистанционно управляемом багги украинского производства (компания DevDroid), оснащенном тяжелым пулеметом M2 Browning калибра 50. По словам командира, робот неоднократно перемещался между позициями по запросу командно-наблюдательного пункта и выполнял ключевую задачу - подавление огня и сдерживание продвижения российских войск.

Видео дня

Техническое обслуживание дрона проводили раз в два дня: экипаж находился примерно в 4 км от линии соприкосновения. Сначала это занимало около четырех часов, но после закупки дополнительных аккумуляторов - всего два часа.

"Украинские военные часто тратят на это собственные средства", - отметил Зинкевич.

По данным разработчика, Droid TW 12.7 имеет рабочий радиус до 24 км, может управляться радиоканалом и использовать элементы искусственного интеллекта для автономного движения. В конце года Третий армейский корпус обнародовал видео боевой работы этого дрона.

Кроме пулеметной версии, Украина уже допустила к военному использованию модификации наземного дрона с 40-мм гранатометами Mk-19 и AGL-53.

Рота NC-13 была создана в сентябре 2025 года и в настоящее время сосредоточена на масштабировании наземных беспилотных систем для оборонных и штурмовых операций. "Спрос на эти системы действительно высок", – говорит Зинкевич, добавляя, что подразделение вынуждено привлекать краудфандинг для дальнейшей разработки.

"Сегодня мы считаем, что это самая выгодная инвестиция", – подытожил командир.

Роботы на войне - что известно

Как сообщал УНИАН, украинские солдаты используют наземных роботов в борьбе с Россией множеством различных способов, однако среди них есть один самый перспективный.

Как рассказал Business Insider руководитель робототехнических систем украинского батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченко, есть как минимум восемь способов использования этих дронов - для установки мин, переноса грузов и транспортировки раненых и погибших, разминирования, обстрела российских позиций, взрывов вблизи российских целей и сбора разведданных.

Вас также могут заинтересовать новости: