Доллар и евро в Украине побили новые исторические рекорды: официальный курс валют на 9 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,17 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,99 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 27 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 8 января - 42,72 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,17 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 25 копеек. Таким образом, евро тоже обновил исторический максимум – предыдущий рекорд был зафиксирован 8 января – 49,92 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,08/43,11 грн/долл., а евро - 50,31/50,33 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 8 января вырос на 35 копеек и составил 43,10 гривни за доллар, а курс евро подорожал также на 35 копеек и составил 50,50 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 42,50 гривни, а евро – по курсу 49,50 гривни за единицу иностранной валюты.

В то же время курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 30 копеек и составил 43,10 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,50 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 22 копейки и составил 50,45 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,70 гривни за евро.

