Евросоюз в январе–октябре 2025 года импортировал 4,19 млн т продукции горно-металлургического комплекса российского происхождения. Расходы на закупку составили €1,72 млрд, пишет GMK Center на основе данных Eurostat.

Наибольшую долю импорта традиционно сформировали стальные полуфабрикаты: за десять месяцев 2025 года страны ЕС закупили 2,9 млн т этой продукции, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Крупнейшими потребителями российских полуфабрикатов оставались Бельгия, Италия, Чехия и Дания.

При этом в октябре 2025 года импорт продукции ГМК из России в ЕС резко вырос и достиг 569,15 тыс. т – это максимум с начала года. Общая выручка российских металлургов от экспорта в ЕС в октябре выросла до €221,35 млн.

Ранее Германия призвала ЕС немедленно прекратить ввоз российских стальных полуфабрикатов, прежде всего слябов, которые до сих пор не полностью подпадают под санкции – по словам вице-канцлера, министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля, такая "лазейка" в санкционном режиме позволяет российским компаниям и в дальнейшем влиять на ценообразование в ЕС и ослабляет конкурентоспособность европейских металлургов.

Напомним, издание Украинская правда провело расследование и выяснило, что второй самый богатый человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, ведет активное сотрудничество с предприятиями России, которые производят ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время, два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным, не находится под санкциями ЕС.