В Силах обороны опровергли оккупацию Андреевки в Сумской области: заявление военных

Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск".

Населенный пункт Андреевка в Сумской области находится под полным контролем Сил обороны Украины. Информация о его захвате российскими войсками не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр коммуникаций группировки войск "Курск".

"Официально и со всей ответственностью сообщаем: Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск". Поэтому ни о какой их оккупации и речи быть не может", - говорится в сообщении.

Группировка войск "Курск" призвала СМИ и общественность пользоваться только проверенной и официальной информацией.

"Особенно, когда речь идет о чувствительных моментах, связанных с ходом боевых действий, фронтовых сводках и т.д. Постоянно помните, что враг всегда пытается ввести вас в заблуждение, посеять в сознании украинцев страх, уныние и панические настроения", - подчеркнули военные.

Ситуация на фронте - данные DeepState

Как сообщал УНИАН, 7 января аналитический проект DeepState заявил, что враг оккупировал еще два населенных пункта Украины в Сумской и Донецкой областях. Речь шла об Андреевке (Сумщина) и Новомарково (Донецкая область).

Кроме того, по данным аналитиков, оккупационные войска РФ продвинулись вблизи Майского Донецкой области.

Официального подтверждения этой информации не было.

