В Силах обороны опровергли оккупацию Андреевки в Сумской области: заявление военных

Населенный пункт Андреевка в Сумской области находится под полным контролем Сил обороны Украины. Информация о его захвате российскими войсками не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр коммуникаций группировки войск "Курск".
"Официально и со всей ответственностью сообщаем: Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск". Поэтому ни о какой их оккупации и речи быть не может", - говорится в сообщении.
Группировка войск "Курск" призвала СМИ и общественность пользоваться только проверенной и официальной информацией.
"Особенно, когда речь идет о чувствительных моментах, связанных с ходом боевых действий, фронтовых сводках и т.д. Постоянно помните, что враг всегда пытается ввести вас в заблуждение, посеять в сознании украинцев страх, уныние и панические настроения", - подчеркнули военные.
Ситуация на фронте - данные DeepState
Как сообщал УНИАН, 7 января аналитический проект DeepState заявил, что враг оккупировал еще два населенных пункта Украины в Сумской и Донецкой областях. Речь шла об Андреевке (Сумщина) и Новомарково (Донецкая область).
Кроме того, по данным аналитиков, оккупационные войска РФ продвинулись вблизи Майского Донецкой области.
Официального подтверждения этой информации не было.