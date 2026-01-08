Запорожсталь приостановила производство из-за очередной российской атаки

7 января, в результате массированной дронной атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины, в Запорожской области произошел блэкаут. Из-за полного обесточивания региона металлургический комбинат Запорожсталь, как и другие потребители электроэнергии, потерял внешнее энергоснабжение и был вынужден приостановить все производственные процессы. Об этом говорится в официальном сообщении предприятия.

Персонал Запорожстали оперативно отреагировал на нештатную ситуацию: были введены антикризисные меры для безопасной остановки оборудования в соответствии с утвержденными протоколами безопасности. Благодаря скоординированным действиям коллектива и взаимодействию с областными энергетическими службами техногенных аварий удалось полностью избежать.

Сейчас работники комбината сосредоточены на стабилизации внутренней энергосети. В условиях ограниченного энергоснабжения на основных агрегатах выполняются регламентные работы для подготовки к поэтапному и безопасному возобновлению производства, которое станет возможным только после полного восстановления внешнего электроснабжения.

На Запорожстали выразили благодарность энергетикам, аварийным службам и Запорожской областной государственной администрации за координацию действий во время ликвидации последствий атаки. На предприятии подчеркнули, что совместно с ответственными службами будут продолжать работу над аварийно-восстановительными мероприятиями, несмотря на попытки врага дестабилизировать энергосистему страны.

Как известно, в конце декабря Запорожсталь уже пережила отключение электроэнергии из-за российской атаки: тогда тоже произошла вынужденная аварийная остановка производства и переход предприятия на альтернативные источники питания. Это позволило безопасно остановить производственные процессы, избежать техногенной аварии и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Сейчас, по информации украинских разведчиков, известно о подготовке России к очередному массированному удару – ожидается, что он может произойти уже в ближайшие дни и будет направлен на энергообъекты Украины.

