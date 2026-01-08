В ЦИК разработали предложения о проведении выборов после военного положения

Предложения учитывают особенности и потенциальные риски предстоящих выборов.

Центральная избирательная комиссия подготовила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Как сообщает пресс-служба Секретариата ЦИК, предложения одобрены 7 января.

В частности, эти предложения будут направлены Комитету Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Рабочей группе, которая занимается вопросом проведения выборов.

Как подчеркивают в ЦИК, соответствующие законодательные предложения "учитывают как особенности, так и потенциальные риски будущих общегосударственных выборов". Эти предложения могут быть рассмотрены в рамках упомянутой Рабочей группы при разработке законопроекта о надлежащей организации и проведении выборов президента Украины, выборов народных депутатов Украины.

"Комиссия никоим образом не настаивает, что предложенные ею предложения являются безальтернативными вариантами решения проблем послевоенных выборов. Наоборот, мы хотим, чтобы они стали стимулом или триггером для широкой дискуссии в поисках ответов на вопрос, как в послевоенных условиях обеспечить избирательные права граждан и защитить украинские демократические выборы от вмешательства государства-агрессора", – отметил председатель ЦИК Олег Диденко.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично к проведению выборов. Впрочем, как подчеркнул президент, США и страны Европы должны помочь обеспечить безопасность в условиях, когда Россия не прекращает полномасштабную войну против Украины.

Позже в Верховной Раде Украины создали рабочую группу по подготовке законопроекта о выборах во главе с первым заместителем председателя ВР Александром Корниенко.

При этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украине необходимо проработать вопрос о том, можно ли проводить на выборах гибридное голосование - онлайн и офлайн.

