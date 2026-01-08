Масштабы впечатляют: ученые обнаружили над китайскими городами целые облака из пластика

Предыдущие исследования существенно недооценивали количество пластика в воздухе.

Китайские ученые обнаружили облака пластиковых частиц, находившихся в воздухе над двумя крупными городами. Это свидетельствует о том, что таких потенциально токсичных частиц гораздо больше, чем считалось ранее. Об этом пишет The Independent.

Известно, что в течение последних 20 лет ученые со всего мира признали крошечные микропластиковые и нанопластиковые частицы как растущую форму загрязнения.

Теперь эти крошечные пластиковые частицы обнаружили в почвах, живых организмах и даже в атмосфере почти во всех частях мира, включая Арктику и Антарктику.

"Все больше исследований указывают на их влияние на здоровье, начиная от гормональных нарушений, рака, сердечных заболеваний, нарушений репродуктивной функции, а также неврологических повреждений", - напомнили в материале.

В то же время возникает несколько вопросов, а именно, сколько этих крошечных пластиковых частиц существует, откуда они берутся, как они меняются со временем и где в конечном итоге оказываются. Из-за того, что эти искусственные химические вещества широко распространены, ученые предполагают, что они могут присутствовать даже в компонентах водного цикла планеты.

В целом ученые обнаружили, что предыдущие исследования существенно недооценивали количество пластика, присутствующего в атмосфере.

По словам исследователей, участвуя в образовании облаков, эти частицы могут снова оседать на Землю в виде дождя далеко от места, где они были сначала выброшены.

"Используя инновационный метод, способный обнаруживать пластиковые частицы размером до 200 нанометров, мы количественно оценили МП и НП (микропластик и нанопластик - УНИАН) в аэрозолях, сухих и влажных осадках и ресуспензии в двух китайских мегаполисах, Гуанчжоу и Сиане. Оценки показали вариацию от двух до пяти порядков величины в потоках МП и НП в основных атмосферных компартментах", - отмечают ученые.

Ученые объяснили, что эти изменения были обусловлены преимущественно пластиком из дорожной пыли и осаждением под воздействием дождя. Исследователи считают, что эти результаты являются самыми подробными измерениями пластика в атмосфере на сегодняшний день.

"Эти результаты дают комплексную оценку микропластика и наночастиц в городских атмосферных процессах и предлагают критические представления об их преобразовании, судьбе и потенциальных последствиях для климата, экосистем и здоровья человека", - заключают они.

