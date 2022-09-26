Преступная мобилизация является элементом геноцидной политики РФ, и на это нужна немедленная и жесткая реакция всего мира.

Объявленная Россией мобилизация - это не только продолжение страданий украинцев, но и удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа, Сибири.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

Президент анонсировал на этой неделе новую волну дипломатической активности, в частности обращение к политическим, бизнесовым и студенческим сообществам за рубежом.

Видео дня

"Всюду в мире, абсолютно везде, будут слышать о наших потребностях, нашей позиции, нашем взгляде на то, как можно остановить российское зло. Мы будем делать и особое ударение. Ударение на том, что преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и чтобы еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, которые живут на территориях, которые контролируются пока что, временно, Российской Федерацией", - подчеркнул Зеленский.

Он заявил о катастрофической ситуации в оккупированном Крыму.

"Полностью подтверждается информация относительно крымскотатарского народа: большинство мобилизационных повесток расписано там именно на кырымлы. Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина для немедленной и жесткой реакции всего мира", - сказал Зеленский.

На территории самой России, подчеркнул он, происходит то же самое.

"Это просчитанная имперская политика. Это удар по народам, например, Дагестана да и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и других территорий", - подчеркнул Зеленский.

Мобилизация в России: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

По сообщению постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой, за эти несколько дней крымским татарам в оккупированном Крыму раздали уже 1,5 тыс. повесток на мобилизацию.

По сообщению Генштаба ВСУ, в Севастополе российские оккупанты вручили мужчинам призывного возраста около тысячи повесток.

В воскресенье сразу в нескольких регионах России начались массовые протесты против мобилизации в частности, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии. По сообщениям СМИ, основной состав протестующих составляли женщины – матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что принуждение граждан к войне на украинских оккупированных территориях является попыткой масштабной зачистки от нелояльного населения со стороны Москвы.

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