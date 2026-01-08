Инсайдер подтвердил разработку Wolfenstein 3 и ремейков культовых Fallout

Официальная презентация проектов может состояться уже в конце января в рамках Xbox Showcase.

Редактор Windows Central и известный инсайдер Джез Корден опубликовал большой материал, в котором рассказал о том, что ждет Xbox в 2026 году и далее.

По его словам, Microsoft решила в этом году "ударить из всех стволов", так что в этом году выйдут сразу и Forza Horizon 6, и Halo Campaign Evolved, и Gears of War: E-Day, и даже Fable. Часть из них покажут на январской презентации Xbox Developer_Direct, которая пройдет в конце месяца.

Особое место в стратегии Xbox занимает Fallout. Серия переживает новый виток популярности благодаря одноименному сериалу, и Microsoft намерена этим воспользоваться. В разработке находятся полноценный ремейк Fallout 3 и Fallout New Vegas в стиле Oblivion Remastered. Официальная презентация проектов может состояться уже в этом месяце.

В 2026 году Xbox отпразднует 25-летие, Blizzard – 35-летие, а Bethesda– 40-летие. Как сообщает Корден, компания планирует приурочить к этим датам серию особых событий и громких анонсов, распределив их между BlizzCon, QuakeCon и ежегодной презентацией Xbox Showcase.

Также источники Корден рассказали ему, что MachineGames работает над мультиплеерным тайтлом в стиле Rainbow Six Siege и Wolfenstein 3, релиз которой могут приурочить к выходу сериала Amazon. Не исключен анонс новой части Spyro, Quake, а также шутера во вселенной StarCraft.

Наконец, источник ожидает обновление аппаратной линейки. На портативках Xbox ROG Ally добавят обратную совместимость с Xbox, поэтому можно будет играть в игры с Xbox One и Xbox Series, а не только в игры под Windows. Еще Microsoft готовит Xbox Elite Controller Series 3 и новые версии геймпадов с прямым Wi-Fi-подключением,

