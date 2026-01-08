Подержанные авто, которые разметают украинцы: названы самые популярные модели в Украине

Среди конкретных моделей лидером в этом сегменте оказался Volkswagen Passat.

В 2025 году украинцы заключили 895 593 сделки купли-продажи на внутреннем авторынке, что на 18,9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

В декабре наблюдался "аномальный" рост – было заключено почти 80 тысяч сделок. Формально рост по сравнению с декабрем 2024 года составил 110%, но не стоит забывать, что год назад в этот период сервисные центры МВД имели технические проблемы с базами данных, из-за чего новых регистраций почти не было.

Если говорить о брендах, то Volkswagen остается недосягаемым лидером – его показатель составляет 112 021 авто, что более чем в два раза больше, чем у главных конкурентов.

Если смотреть на конкретные модели, то здесь лидером выступает Volkswagen Passat с показателем в 31 868 автомобилей. Специалисты говорят, что на вторичном рынке эта модель давно стала символом "успешного украинца". Сразу за ней идут Daewoo Lanos и Skoda Octavia, которые можно считать настоящими народными автомобилями.

Сегмент дорогой экзотики в 2025 году также не стоял на месте. Самой популярной среди премиальных марок в Украине остается Porsche. В прошлом году владельцев сменили более 3000 представителей этого бренда.

Также в 2025 году украинцы перепродали более 100 автомобилей Bentley и 50 Rolls-Royce.

Среди наиболее интересных ретроавтомобилей, которые в прошлом году стали предметами сделок купли-продажи на "вторичке", можно выделить BMW 326 (1939 года), Mercedes-Benz 170 V (1938 года) и ЗиС-101 (1939 года).

В прошлом году на первую регистрацию было подано более 278 тысяч подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались автомобили Volkswagen Golf, Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Также в 2025 году украинский автопарк пополнили 81,3 тысячи новых легковых автомобилей – на 17% больше, чем в 2024-м. Это стало самым высоким годовым результатом с 2022 года. Рост продаж объясняют отменой налоговых льгот, которая вызвала ажиотаж на украинском рынке электрических автомобилей.

