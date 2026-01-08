Что будет с долларом в ближайшее время: прогноз банкира до 18 января

Лесовой считает, что предложение валюты на рынке вырастет.

Валютный рынок на следующей неделе останется динамичным, однако без резких перекосов. Спрос по-прежнему будет превышать предложение, хотя разрыв между ними постепенно сокращается.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Политика "управляемой гибкости" позволяет регулятору влиять на рынок через интервенции, не создавая резких курсовых колебаний. В результате ожидается, что основные курсовые параметры почти повторят показатели начала января", - сказал эксперт.

Банкир отметил, что особое внимание стоит обратить на вторую половину месяца.

"Мы предполагаем, что предложение валюты на рынке вырастет. В таких условиях НБУ сможет сократить свое присутствие на рынке, уменьшив объемы интервенций до 300-400 млн долл. в неделю. В дни, когда спрос и предложение будут совпадать, курс будет формироваться без прямого вмешательства регулятора", - считает Лесовой.

Он отметил, что даже потенциальные негативные факторы, в частности риски для энергосистемы, вряд ли смогут существенно изменить общую картину.

Наличный рынок, по словам эксперта, будет двигаться вслед за межбанком. Ожидается сохранение баланса между спросом и предложением, что будет способствовать сужению спредов до привычных уровней: 0,2-0,5 грн для доллара и 0,5-0,7 грн для евро.

"Таким образом, прогнозный диапазон официального курса доллара на следующую неделю составляет 42,3-42,9 грн. А курс евро, который зависит от мировых котировок пары доллар/евро, вероятно, будет колебаться в пределах 48,5–49,75 грн. То есть на следующей неделе на мировом рынке вряд ли возможны глобальные сдвиги в стоимости мировых валют", - резюмировал Лесовой.

По его прогнозу, с 12 по 18 января коридоры валютных изменений составят 42,3-42,9 грн/долл. и 48,5-49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,8 грн/долл. и 48,5-49,75 грн/евро (на наличном рынке).

При этом ежедневные курсовые изменения на межбанке ожидаются до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн, а недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

