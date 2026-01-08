Три знака Зодиака будут грести деньги лопатой на следующей неделе

В списке есть представители знака Стрелец.

Составлен гороскоп на неделю с 12 по 18 января 2026 года. Три знака Зодиака оказываются в потоке финансовых возможностей. Хотя любой успех связан с определённой долей риска, сейчас совсем не обязательно чувствовать, что вы ставите под угрозу всё сразу, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Стрелец

Наступает ваш период возможностей, Стрелец. В воскресенье, 18 января, происходит новолуние в Козероге. С энергией этого знака вы взаимодействуете ещё с декабря 2025 года, поэтому предстоящее новолуние вряд ли покажется вам пугающим. Скорее, это закономерное продолжение пути к финансовой самостоятельности.

Новолуние в Козероге приносит прилив сил и поддержку удачи. Всё, что вы долго и тихо готовили, приходит время реализовать. Это не обязательно означает мгновенную прибыль, хотя такой вариант не исключён. Главное – решиться запустить проект, сделать первый шаг или согласиться на перспективное вложение. Решения, принятые на этой неделе, заложат основу финансовых результатов на весь следующий год.

Козерог

Позвольте себе нестандартный взгляд на деньги, Козерог. Вы привыкли идти к финансовому успеху проверенными и традиционными путями, однако сейчас Вселенная предлагает рассмотреть альтернативы. С начала 2026 года в вашем знаке сосредоточено большое количество энергии, и она направлена на то, чтобы вы чётко осознали свои желания и нашли в себе смелость начать действовать.

Шанс перейти от планов к реальным шагам появится в субботу, 17 января, когда Венера войдёт в знак Водолея. Этот переход частично разрушит стеллиум в вашем знаке, однако уже 18 января энергия вновь усилится благодаря новолунию в Козероге.

Неделя несёт мощный импульс. Сейчас у вас достаточно внутренней опоры, чтобы поверить в себя и рискнуть – именно этого требует от вас Венера в Водолее. Эта планета управляет темами изобилия и доходов, но часто через нестандартные сценарии. Чтобы прийти к желаемому уровню успеха, вам предстоит научиться принимать риск как часть пути.

Водолей

Прислушивайтесь к тому, куда вас направляют знаки судьбы, Водолей. В субботу, 17 января, Солнце в Козероге образует аспект с Сатурном в Рыбах, принося тонкие подсказки интуиции и неожиданные финансовые возможности.

С 2023 года Сатурн проходит по вашему сектору денег, формируя устойчивые, но не всегда быстрые результаты. Сейчас планета находится на завершающем этапе своего пути по Рыбам, а значит, всё, над чем вы трудились, начинает приносить плоды. При этом вознаграждение может прийти не тем способом, на который вы рассчитывали. Важно быть внимательными и готовыми откликнуться, когда судьба предложит шанс.

Солнце в Козероге усиливает сигналы, которые вы получаете через интуицию, сны или практики внутренней тишины. Вам легче доверять знакам и позволять событиям разворачиваться в нужное время. Сатурн способен принести финансовые бонусы, но при условии, что вы не будете цепляться за жёсткий сценарий, а позволите себе следовать выбранному направлению. Так вы сможете действовать в союзе со Вселенной и получить то, что действительно предназначено вам.

