Стало известно, когда появится первый iPhone с 200-мегапиксельной камерой

Сегодня все актуальные модели iPhone оснащены камерами с разрешением 48 МП.

Аналитики Morgan Stanley поделились новыми подробностями о планах Apple на дальнейшее развитие iPhone. Согласно их отчету, компания уже приняла решение, что будет использовать 200-мегапиксельную камеру в iPhone 21.

Новый фотомодуль, как предполагается, получат только флагманские версии – iPhone 21 Pro и iPhone 21 Pro Max. Производством сенсора займется Samsung, впрочем, точные характеристики и модель датчика пока не раскрываются.

Слухи о том, что Apple экспериментирует с 200-Мп камерой, появились еще в мае 2025-го. В экосистеме Android подобные датчики уже стали привычным атрибутом флагманов, тогда как Apple исторически отдает предпочтение вычислительной фотографии, а не "сырому" разрешению, ограничиваясь 48-Мп камерами. Тем не менее 200 МП в качестве основной камеры могут дать владельцам iPhone беспрецедентную детализацию.

Ожидается, что Apple в 2027 году представить серию iPhone 20, минуя отметку "19". Такой шаг связан с желанием подчеркнуть 20-летие смартфонов. В таком случае семейство iPhone 21 выйдет в 2028 году, а модели 2026 и 2027 годов, скорее всего, обойдутся без серьезных изменений в камерах.

Напомним, что вышедшие в сентябре 2025 года флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max стали первыми моделями iPhone с тремя 48-Мп камерами – основной, сверхширокоугольной и телефото. Но лучшими на рынке им стать не удалось.

Ранее появилась информация, что Apple впервые планирует изменить традиционный график выпуска iPhone, разделив запуск iPhone 18 на две части: осенью 2026 и весной 2027 года.

Также СМИ узнали, что Apple близка к большому редизайну на уровне iPhone X. Если верить утечкам, iPhone 18 может стать первым iPhone с подэкранной технологией Face ID.

