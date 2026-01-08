В ChatGPT появился новый режим для медицинских консультаций с чат-ботом

Пользователи смогут подключить к ChatGPT Healt медицинские карты и приложения для здоровья вроде Apple Health или MyFitness.

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, объявила о запуске сервиса ChatGPT Health. Это новый раздел внутри чат-бота, предназначенный исключительно для обсуждения своего здоровья.

В OpenAI отметили, что уже сейчас огромное количество людей обращаются к ИИ за пояснением симптомов или лечением – более 230 млн каждую неделю. Около 70% таких диалогов приходятся на время, когда клиники уже закрыты, а в сельских и недостаточно обеспеченных регионах пользователи еженедельно отправляют почти 600 тыс. запросов, связанных со здоровьем.

К беседам с чатботом можно подключать медицинские карты и приложения для здоровья по типу Apple Health и MyFitnessPal, чтобы ответы нейросети были более актуальными и полезными. Все разговоры о "болячках" будут собираться в разделе "Здоровье".

Видео дня

Отдельный акцент сделан на приватности. В отличие от обычных диалогов с ChatGPT, здесь используется дополнительные слои безопасности и шифрование, а чаты и файлы в нем не применяются для обучения базовых моделей.

В компании отдельно подчеркивают, что для постановки диагнозов сервис все еще не предназначен – раздел только поможет подготовиться к походу к врачу. Доступ к нему откроют в ближайшие недели для всех пользователей ChatGPT в веб-версии и на iOS.

Ранее OpenAI подключила к ChatGPT популярные сервисы: теперь прямо из окна чата можно вызывать такси, бронировать отели, создавать плейлисты и многое другое

УНИАН писал, что ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и 92% в Украине. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: