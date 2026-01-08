Филатов приравнял блэкаут в Днепре к чрезвычайной ситуации национального уровня

В городе обесточены все котельные, водой обеспечена только часть горожан.

В Днепре сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня из-за отсутствия электроснабжения в результате вчерашних массированных обстрелов России. Об этом заявил мэр города Борис Филатов.

"С чисто технической точки зрения в Днепре ситуация одна из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня", - отметил городской голова.

По его словам, с ночи город отрабатывает все необходимые алгоритмы и находится в постоянном контакте с областной военной администрацией и всеми профильными министерствами и службами.

Видео дня

Филатов рассказал, что в больницы постепенно возвращается свет. Впрочем, напомнил, что лечебные учреждения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы.

Мэр добавил, что канализация города также заработала.

"Левый берег поддерживается альтернативными источниками питания. Ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется", - сказал чиновник.

Что касается теплоснабжения, то, по его данным, все котельные города вчера были обесточены. Сейчас прилагаются все усилия, чтобы восстановить их работу.

Кроме того, по информации мэра, вместо электротранспорта на маршруты вышли автобусы.

В целом он отметил, что Днепр имеет запас топлива на несколько суток.

Также в городе работают 98 коммунальных "Пунктов несокрушимости", такие же объекты оборудованы государственной властью и предпринимателями.

"Садики работают дежурными группами по четыре часа, а в школах продлены каникулы до 11 января", - сообщил Филатов.

Вражеская атака на Днепропетровскую и Запорожскую области: подробности

7 января РФ в очередной раз атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины. Основной удар был направлен на Днепропетровскую и Запорожскую области, в результате чего регионы были почти полностью обесточены, включая областные центры.

По состоянию на утро 8 января известно, что в Запорожской области удалось вернуться к графикам стабилизационных отключений, а в Днепропетровской области без электроснабжения остаются 800 тысяч потребителей.

Сообщалось, что в Днепре отсутствует свет, вода, отопление, интернет. Электроснабжения нет в больницах. Также не работает метро.

Вас также могут заинтересовать новости: