Сотрудники авиакомпаний объяснили разницу между местами в самолетах.

Выбор места в самолёте может сделать полёт комфортным или наоборот. К тому же вы наверняка слышали про разные классы в самолётах: эконом, премиум-эконом, бизнес- и первый класс. Но чем на самом деле отличаются места в каждом из них?

Разбираемся, в каком месте лучше сидеть в самолете в зависимости от того, что для вас важно: больше места для ног, спокойствие, быстрый выход или возможность наслаждаться видом.

В чём разница между сиденьями в самолете

Эксперты Holafly пишут, что даже пара сантиметров может сильно повлиять на ваш комфорт в полёте. Эконом- и бизнес-класс отличаются как день и ночь, а средние места почти никогда не выбирают - в интернете есть множество советов и мнений о том, какие самые худшие места в самолете, а какие самые лучшие, и мы собрали всё, что вам нужно знать, в одной статье.

Видео дня

Авиакомпании делят самолёт на секции и предлагают пассажирам разные услуги и уровень комфорта. Чем ниже ваш класс, тем меньше бонусов и больше ограничений. Чем выше - тем комфортнее и роскошнее поездка.

Прежде чем перейти к списку классов, следует определиться с другими условиями, которые могут повлиять на то, в каком ряду лучше сидеть в самолете лично вам. Наверное, самым важным таким условием является пространство для ног и возможность откидывания кресла

Так, если вам важно расстояние между сиденьями, то бизнес-класс - не единственный выход. В Holafly назвали целых четыре типа сидений в эконом‑классе с разным пространством для ног:

Стандартный эконом - около 76–81 см между рядами, ограниченное откидывание.

- около 76–81 см между рядами, ограниченное откидывание. Премиум-эконом - больше места для ног, кресла откидываются сильнее, еда лучше.

- больше места для ног, кресла откидываются сильнее, еда лучше. Сиденья у перегородки - перед вами нет кресел, много пространства для ног, но часто нет места под сиденьем для сумки. Столики могут быть встроены в подлокотники, что сужает место.

Также есть ряды у аварийного выхода - в них ещё больше места для ног, но могут быть жёсткие подлокотники и ограниченное откидывание.

В каком ряду лучше сидеть в самолете в каждом из классов

Специалисты "Park Shuttle & Fly" подробно описали, какие места лучше не брать в самолете основываясь на ваших предпочтениях:

Эконом-класс - самый бюджетный вариант, подходящий для путешественников налегке. Здесь меньше пространства для ног, кресла слегка откидываются, посадка последняя, а возврат или изменение билета часто ограничены. На международных рейсах есть развлекательные системы и розетки, питание – напитки или лёгкий перекус, багаж обычно включён в стоимость только при долгих перелётах.

- самый бюджетный вариант, подходящий для путешественников налегке. Здесь меньше пространства для ног, кресла слегка откидываются, посадка последняя, а возврат или изменение билета часто ограничены. На международных рейсах есть развлекательные системы и розетки, питание – напитки или лёгкий перекус, багаж обычно включён в стоимость только при долгих перелётах. Премиум‑эконом - даёт больше комфорта: просторные кресла, лучше питание и набор для полёта (маска, плед, подушка). Часто включены приоритетная регистрация и багаж, что делает этот вариант удобным для тех, кто хочет больше удобств без цены бизнес‑класса.

- даёт больше комфорта: просторные кресла, лучше питание и набор для полёта (маска, плед, подушка). Часто включены приоритетная регистрация и багаж, что делает этот вариант удобным для тех, кто хочет больше удобств без цены бизнес‑класса. Бизнес‑класс - предназначен для комфортного отдыха: кресла раскладываются полностью, питание многоступенчатое, напитки без ограничений, развлекательные системы, пуховые одеяла и подушки. Пассажиры получают доступ в бизнес-залы и приоритет на регистрацию и контроль безопасности.

- предназначен для комфортного отдыха: кресла раскладываются полностью, питание многоступенчатое, напитки без ограничений, развлекательные системы, пуховые одеяла и подушки. Пассажиры получают доступ в бизнес-залы и приоритет на регистрацию и контроль безопасности. Первый класс - высшая роскошь с мини-сьютами и отдельными кабинами. На международных рейсах доступны душ, профессиональное питание, широкий выбор напитков, отдельные залы ожидания, приоритетная посадка и иногда массаж. В США первый класс чаще всего – просто большее кресло с повышенным комфортом. Некоторые авиакомпании предлагают "super business class" – почти как первый класс, но дешевле.

Теперь, если вы заранее определились с классом, но не знаете, какое место в самолёте самое лучшее в каждом из них, вот три самых комфортных варианта по версии редакции "Holafly":

Места у прохода

Легче всего вставать, чтобы пройти в туалет или достать вещи из верхнего отсека, вы не мешаете соседям при передвижении, но постоянное движение других пассажиров и экипажа, риск зацепить вас тележкой или сумками, а также меньшее уединение и ограниченный вид из окна.

Места у окна

Отличный вид, возможность фотографировать и меньше отвлекающих факторов, шанс опереться на стенку для сна, но труднее вставать, чтобы сходить в туалет или растянуться, меньше пространства для манёвра, ограниченный доступ к проходу и верхним полкам, а иногда также меньше места для ног.

Места над крылом

Самый оптимальный вариант. К их преимуществам относятся высокая устойчивость и меньшая турбулентность. У крыльев самолёта тише, чем в хвосте, и отличные возможности для фотографий с этим самым крылом, хотя оно может частично закрывать вид, также у пассажира меньше возможностей для откидывания кресла, к тому же, такие места часто расположены в центре салона, где много движения пассажиров и экипажа.

Вас также могут заинтересовать новости: