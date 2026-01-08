Может ли искусственный интеллект заменить генералов: аналитики провели эксперимент

В ходе такого исследования выявилось больше нюансов, чем можно было себе представить.

Заменить генералов или командных офицеров искусственным интеллектом может быть уже не так нереалистично, как кажется. В частности, в эксперименте DASH, который проводили ВС США осенью 2025 года, один из шести алгоритмов смог обойти людей, выполняя плановые задачи. Об этом пишет Defense Express.

"Так, в рамках исследований участникам было предложено решить различные задачи, включавшие широкий спектр ситуаций. Было как что-то типичное, как организация авиаударов или перенаправление самолетов на другую базу, так и достаточно специфическое, как разведка электромагнитных аномалий или защита поврежденного корабля флота", - объяснили в материале.

С такой задачей люди справились примерно за 19 минут с 48% предоставленных вариантов, которые считали "приемлемыми". Тогда как искусственный интеллект показал результат на 97% быстрее с 90% "приемлемых" предложений.

Видео дня

"Здесь сразу кто-то может сделать вывод, что "компьютер обошел человеческое мышление", учитывая более быстрые и лучшие ответы. Однако здесь оказывается больше нюансов, чем вы могли бы себе представить", - подчеркнули эксперты.

В частности, директор Межфункциональной группы расширенной системы управления боем (ABMS CFT) ВС США полковник Джон Олунд рассказал для Breaking Defense, что эксперимент организовали так, чтобы участники-люди находились в сильном стрессе и имели сжатые сроки выполнения. В то же время на искусственный интеллект такой психологический фактор не может влиять.

"Другим интересным моментом было то, что не все военные, участвовавшие в эксперименте, работали в пределах своей компетенции. Самый молодой из них вообще имел только два года подготовки и не имел опыта работы со средствами РЭБ", - добавляют в Defense Express.

Также людям и искусственному интеллекту провели одинаково небольшой брифинг на 20 страниц, куда вошли как общие инструкции, известные как "намерения командира", так и различные таблицы со статистикой и характеристиками различных ракет, средств РЭБ и других деталей.

"В результате военные могли что-то упустить, забыть или перепутать из-за большого количества новой информации, предоставленной за короткое время. В то время как ИИ был способен сохранить и обработать эту информацию", - отметили аналитики.

В свою очередь, в ВС США подытожили, что было определено давно проверенное правило - люди лучше работают с тем, с чем они уже давно ознакомились. Тогда как компьютерные алгоритмы могут быстро осваивать различные данные. Однако это лишь один эксперимент, а предложенные шесть систем пока не готовы к полноценному развертыванию и требуют доработки.

В конце концов был сделан вывод, что заменить человеческое присутствие искусственным интеллектом невозможно, однако можно создать специальный инструмент, который будет подключаться на разных этапах и помогать принимать решения, ускоряя работу.

"От Defense Express отметим, что такие эксперименты в целом являются частью освоения применения компьютерных алгоритмов в планировании военных операций и командовании. И хотя многие любят прибегать к крайне радикальным мыслям, на практике же, как видим, технология будет интегрироваться для помощи людям. Также стоит добавить, что пока такие разработки дают неоднозначные результаты и склонны к "фантазированию". Следовательно, применение должно быть осторожным, а данные и запросы, которые подаются искусственному интеллекту, точными, подробными и проверенными людьми", - подытожили в издании.

Развитие искусственного интеллекта - последние новости

Ранее УНИАН рассказал о 5 вещах, которые нельзя рассказывать чат-боту в 2026 году. В этот список вошли персональная информация, финансовые детали, медицинские данные, материалы, связанные с работой, и любые незаконные запросы

Также сообщалось, что нейросеть Илона Маска будет обучать детей в школах Сальвадора. Такой проект намерены внедрить в более чем 5000 государственных школ по всей стране, а сама компания называет инициативу первой в мире общенациональной программой образования, построенной вокруг искусственного интеллекта.

Вас также могут заинтересовать новости: