Как избавиться от плохой энергии в доме: эксперты назвали 5 способов очистки

Эксперты рассказали, как лучше всего провести духвоное очищение дома от негативной энергии.

Если вы чувствуете дискомфорт или застой в своем доме, возможно, пришло время для энергетической чистки.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Существует много методов, как очистить дом, однако самое главное - это ваше искреннее намерение удалить любую негативную энергию, и заменить ее позитивной, пишет Рarade.

5 признаков того, что дому нужна энергетическая очистка

По словам Аманды Гибби Питерс, эксперта по фэн-шуй, есть 5 причин, когда следует сосредоточиться на восстановлении позитивной энергии дома:

вы переехали в новое жилье: перезагрузка освобождает энергию предыдущих жильцов и делает дом по-настоящему вашим;

вы или кто-то из членов вашей семьи болели: это простой способ избавиться от оставшихся микробов и связанного с ними чувства вялости;

вы переживаете серьезные жизненные перемены: новая работа, новые отношения, расставания или важные решения требуют обновленной обстановки;

возникли конфликты или эмоциональное напряжение: разногласия могут сохраняться дольше, чем мы думаем; быстрая энергетическая чистка поможет избавиться от их последствий;

вы хотите нового начала: даже без явной причины, обновление пространства может освободить место и вдохнуть жизнь в ваши намерения и новые возможности.

5 самых способов очистить дом от негативной энергии

Осознанная, духовная уборка дома

"Собрав молотую корицу и любимые благовония, свечу, эфирное масло или натуральный чистящий спрей - откройте несколько окон. Скажите себе от чего вы готовы отказаться и что с радостью примете в свою жизнь. Зажгите свечу или благовония и представьте, что они очищают пространство. Возьмите чистящий спрей в руки и визуализируйте, как вы наполняете его любовью, прежде чем использовать его для уборки поверхностей в каждой комнате. Во время уборки пылесосом представьте, как все нежелательные эмоции высасываются из вашего пространства. Наведите порядок с улыбкой на лице, наполняя каждую комнату искренней радостью. В качестве завершающего штриха, сдобрите каждый уголок каплей эфирного масла или щепоткой корицы, чтобы придать привлечь позитивную энергию", - рассказала мастер фэн-шуй Дана Клодат.

Избавление от нежелательной энергии

Эксперты по интуиции Алекс Наранхо и Марлен Варгас предлагают простой ритуал для удаления нежелательной энергии из дома. Большинство ингредиентов уже есть у вас дома: один кристалл черного турмалина, камфорное масло, зубчик чеснока, чайная ложка уксуса, по чашке воды и морской соли, черная свеча и миска.

Поместите все ингредиенты (включая кристалл) в миску, прежде чем поставить ее на алтарь. Зажгите черную свечу на алтаре и задайте намерение защиты. Дайте свече догореть до конца; только после этого уберите миску с алтаря. Поставьте миску на пол, либо под кровать, чтобы защитить свой сон, либо за входную дверь, чтобы не допустить проникновения нежелательной энергии в дом.

Звуковая терапия для удаления негативной энергии

Многие задаются вопросом, способствует ли использование звука очищению энергии в доме - и ответ: да! Для специалиста в этой сфере Барбары Мур, звук - это фантастический способ поддерживать энергию в доме живой. Она утверждает: "Застоявшаяся энергия скапливается там же, где и пыль: в углах, под мебелью и за дверями - и один из самых простых способов избавиться от нее - это звук".

Мур рекомендовала заглянуть в самые отдаленные уголки дома, используя звуки колокольчика, барабана, ложки и сковородки, а также хлопая в ладоши. После того, как вы пройдетесь по всему пространству, зажгите благовония, распылите немного лаванды и сбрызните розовой водой, чтобы создать приятную атмосферу. "Возможно, вам стоит повторять эту практику время от времени, поскольку небольшие, но постоянные привычки предотвращают застой энергии, поэтому вам не нужно проводить радикальную глубокую очистку чаще", - добавляет она.

Переставьте вещи

Если вы чувствуете, что энергия в доме застоялась, Аманд Б. Питерс рекомендует переставить вещи. Этот метод работает пропорционально желанию и усилиям. Для значительного энергетического сдвига попробуйте переставить некоторые предметы искусства и мебель. Но даже небольшая перестановка возвращает движение, чего можно добиться, просто поменяв местами книги, подушки или предметы на полке.

Кристаллы для очищения дома и где их размещать

Дженни С. Белл, духовная ведьма, использует 4 разных кристалла для очищения дома: селенит, черный турмалин, аметист и розовый кварц.

Селенит связан с луной и обладает самоочищающимися свойствами, то есть сам по себе не нуждается в очищении. Она рекомендует проводить им по любому пространству, подобно тому, как используют травы для очищения. По ее словам, размещение кусочка селенита над дверями очищает людей, когда они входят в дом.

Черный турмалин подобен губке для негатива, и она размещает его у входа в дом, чтобы предотвратить проникновение негатива в дом.

Аметист, один из самых распространенных кристаллов, очищает разум. Она рекомендует хранить кусочки этого кристалла под кроватями, чтобы отгонять кошмары. "Но обязательно вынимайте аметисты из темного места раз в месяц, чтобы дать им немного солнечного и лунного света на подоконнике", - посоветовала она.

Розовый кварц - кристалл, который она держит в спальне, чтобы поддерживать мир и очищать воздух от проблем и негативных эмоций.

Как защитить дом от негативной энергии

Если вы энергетически очистили свой дом и хотите добавить немного защиты, посыпьте немного соли у входной двери и окон. Соль - это природный очиститель и отталкиватель негатив. Вам нужно лишь убедиться, что соль не обработана - сырая соль всегда лучше как для защиты, так и для очищения.

5 ошибок при очистке дома

По словам Аманда Б. Питерса, есть пять самых распространенных ошибок, которые люди совершают, очищая свой дом от негатива:

не рекомендуется пропускать физическую уборку перед проведением очищения дома;

забывать открыть окна – большая ошибка, так как энергия, которую вы отталкиваете, должна куда-то деться;

постоянное отвлечение на цифровые устройства и телефон;

оставлять еду или напитки открытыми. Открытая еда и напитки могут впитывать то, что вы высвобождаете, особенно если вы хлопаете в ладоши, гремите или используете дым для очищения;

спешить с очищением дома. Дайте себе несколько минут, чтобы успокоиться и сформировать намерение.

