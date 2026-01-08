Евровидение-2026: стартовало голосование за 10 финалиста Нацотбора (видео)

В приложении "Дія" стартовало голосование за десятого финалиста Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2026".
К слову, имена девяти финалистов уже известны. В частности, ими стали Jerry Heil, Monokate, группа Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "ЩукаРиба" и The Elliens.
Теперь отдать свой голос за десятого участника могут все украинцы в возрасте от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение "Дія", затем в разделе "Сервіси" выбрать "Опитування" и проголосовать за своего фаворита из шести участников.
"Голосование продлится с 8 января 10:00 до 13 января 10:00", - отмечается в Instagram "Суспільного".
Кандидаты на участие в финале Нацотбора на "Евровидение-2026":
- Khayat – "Герци"
- Karyotype – "DNA"
- Mon Fia – "Do you hear me?"
- Anstay– "by the way"
- Марта Адамчук – "Silvered pines"
- Oks – "Say it all".
К слову, финал Нацотбора "Евровидение-2026" состоится 7 февраля. Тогда станет известно имя артиста, который представит Украину на международной арене в Вене.