Евровидение-2026: стартовало голосование за 10 финалиста Нацотбора (видео)

Артисты уже представили свои конкурсные песни.

В приложении "Дія" стартовало голосование за десятого финалиста Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2026".

К слову, имена девяти финалистов уже известны. В частности, ими стали Jerry Heil, Monokate, группа Molodi, Laud, Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, "ЩукаРиба" и The Elliens.

Теперь отдать свой голос за десятого участника могут все украинцы в возрасте от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение "Дія", затем в разделе "Сервіси" выбрать "Опитування" и проголосовать за своего фаворита из шести участников.

"Голосование продлится с 8 января 10:00 до 13 января 10:00", - отмечается в Instagram "Суспільного".

Кандидаты на участие в финале Нацотбора на "Евровидение-2026":

Khayat – "Герци"

Karyotype – "DNA"

Mon Fia – "Do you hear me?"

Anstay– "by the way"

Марта Адамчук – "Silvered pines"

Oks – "Say it all".

К слову, финал Нацотбора "Евровидение-2026" состоится 7 февраля. Тогда станет известно имя артиста, который представит Украину на международной арене в Вене.

