В связи со сьемками на улицах города находилась колонна военной техники под украинскими флагами.

Власти российской Твери запретили сьемку пропагандистского фильма про Украину, так как желто-голубые флаги на военной технике пугали местных, пишет Telegram SOTA.

Накануне пользователи сети сняли на камеру колонну танков с украинскими флагами. Военную технику сопровождали российские силовики.

Позже СМИ уточнили, что появление танков под украинскими флагами связано со сьемками фильма, очерняющего Украину.

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После того как кадры колонны разошлись по сети, власти Твери сьемки запретили.

"Работа кинематографистов в минувшие выходные на центральных улицах столицы региона вызвала негативную реакцию жителей", – заявили в администрации Твери.

Преступления россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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