Люди с нетерпением ждут украинских военных, хотя и существует неопределенность относительно будущего.

Российские захватчики пытали и допрашивали украинцев на захваченных территориях Харьковской области.

Об этом в комментарии CNN рассказала председатель Токаревской общины Виктория Колодочка.

По словам чиновницы, ВСУ деоккупировали село вчера утром. Люди услышали грохот российской военной техники. Русские собрались и убежали, оставив много боеприпасов.

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Колодочка заявила, что месяцы оккупации были для местного населения "очень страшными". По ее словам, оккупанты из луганской "народной милиции" вели себя как бандиты. Они искали проукраинских жителей, изымали их телефоны и громили дома, били и запугивали людей.

"Они забрали людей в подвал школы, били током, заставляли копать окопы, заставляли давать информацию о людях, которые работали в украинских государственных органах. Но они никого не убивали", - сказала она.

Колодочка отметила, что россияне привезли гуманитарную помощь в село только в августе. Для местных привезли немного сахара и муки. Люди в основном выживали за счет собственных огородных продуктов.

"Остались [в Токаревке] люди, которые очень-очень ждут наших военных. Людям очень нужна помощь. Есть десять парализованных старушек. Есть люди с диабетом и астмой. Они выживают, как могут. Очень нужны лекарства", - отметила Колодочка.

Она добавила, что жертв российской агрессии хоронили прямо в их дворах. Несмотря на деоккупацию среди местных все еще существует большая неопределенность относительно будущего.

"Люди все еще напуганы. Перестанут ли стрелять? Правда ли, что русские ушли? Они так ждут украинских военных... Мы все переживем, чтобы быть дома", - отметила Колодочка.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

За минувшие сутки ВСУ вытеснили оккупантов из более 20 населенных пунктов. Там продолжаются стабилизационные мероприятия и взятие их под полный контроль.

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