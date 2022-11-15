В министерстве Шойгу начали врать, что якобы не наносили никаких ударов вблизи украинско-польской границы.

Минобороны России отрицает принадлежность к ВС РФ ракет, упавших на территории Польши.

Как цитирует министерство Шойгу ряд кремлевских СМИ, информацию о падении ракет в Москве называют "намеренной провокацией в целях эскалации обстановки".

Якобы "никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось": "Обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения".

Видео дня

Сегодня днем власти Львовской области, соседствующей с границей Польши, заявляли о российской ракетной атаке.

Вследствие ударов 80% Львова осталось без света. Также мэр города Андрей Садовый сообщал об отсутствии тепла.

Падение ракет в Польше

Сегодня вечером ряд польських СМИ сообщили о взрывах на ферме в Люблинском воеводстве в 65 км от Украины и двух погибших. На место инцидента прибыли военные и правоохранители.

Агентство AP со ссылкой на источники в американской разведке писало о падении российских ракет на территории Польши.

Вместе с тем польские власти не спешат делать какие-либо официальные заявления по этому поводу. Известно, что премьер Матеуш Моравецкий созвал заседание Комитета Совета министров по нацбезопасности.

В Пентагоне пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть причастность России к происшествию с двумя погибшими гражданскими.

Вас также могут заинтересовать новости: