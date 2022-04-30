Рашисти пытались скрыть следы издевательств, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.

В Бучанском районе обнаружили яму с телами троих мужчин, которых российские солдаты пытали, а потом жестоко убили.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. Напоследок каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое сделали оккупанты на территории Бучанского района, того многострадального района, где убили и замучили уже более тысячи граждан", – отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Отмечается, что место захоронения обнаружено в лесу вблизи села Мироцкое.

По данным полиции, жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыть глаза, у некоторых мужчин во рту были кляпы. На телах есть следы пыток, огнестрельные раны.

По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над людьми, а потому сбросили тела в яму и засыпали землей.

Полиция Киевской области уже провела осмотр тел погибших, они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Всего на территории Киевской области следователями осмотрено тела 1 тыс. 202 гражданских, которые были убиты российскими оккупантами.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Небитов сообщил, что в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области тела погибших гражданских обнаруживают в братских могилах, подвалах и колодцах. Работает около 300 следственно-оперативных групп.

Напомним, оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток. Выживших отправляли в фильтрационные лагеря на территории РФ. У родителей забирали детей и отправляли в Россию "на усыновление".

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: